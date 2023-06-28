Топ-20 спокойных пород кур для вашей фермы

Опубликовано: 28.06.2023





Представляем самые интересные зарубежные породы кур, зарекомендовавшие себя как наиболее спокойные в содержании. Особей всех этих пород можно свободно купить в нашей стране и в виде инкубационного яйца, и в виде птиц разного возраста

Представить современную жизнь без птицеводства невозможно, и в мире существует огромное количество пород домашней птицы. Кроме очевидных промышленных направлений, выведено множество специальных декоративных пород: их представители отличаются необычным окрасом, формой хохолков, бородок, гребней или длинными перьями. Есть и бойцовые породы кур; главное качество таких птиц – воинственность. Если вы решили разводить кур не для участия в запрещенных боях, вам нужны спокойные породы, которые не доставят ферме и семье проблем своим необузданным темпераментом. Представляем топ мировых пород кур с уравновешенным характером для разведения на семейных фермах и в домашних хозяйствах – как уже было сказано, птиц перечисленных пород можно найти в российских хозяйствах и питомниках, на маркетплейсах и досках объявлений.









Джерсийский гигант

Американская порода, выведенная в Нью-Джерси примерно в 1880 году. Джерсийские гиганты, как и следует из названия, очень крупные куры. Вес взрослого петуха составляет около 6 кг. Капонированные петухи (кастрированные) достигают веса более 9 кг (20 фунтов).

Эти куры послушны и даже могут стать ручными, но из-за крупных размеров и приличного веса джерсейских гигантов лучше на оставлять рядом с маленькими детьми без присмотра взрослых.

Традиционно эта порода имела черное оперение, только в середине прошлого века были выведены белые, а совсем недавно – с синим оперением. Гребень классической формы сочетается с длинными перьями. Джерсийские гиганты выглядят привлекательно и могут стать участниками фотосессии.

Представители этой породы кур, как правило, взрослеют медленнее, чем других. Это мясо-яичная порода, куры откладывают 3–4 крупных коричневого яйца в неделю.









Брама

Порода кур декоративно-мясного направления продуктивности. Отличается пышным оперением туловища и ног, а также спокойным нравом. Из куриц-браминов получаются хорошие домашние питомцы, с ними легко обращаться, они уживаются с другими птицами, дружелюбны по отношению к людям. Эти качества делают кур породы Брама популярными для разведения в личных подсобных хозяйствах.

По виду это крупная птица, которая выглядит коренастой с короткой шеей и широким телом. Голова и хвост обычно контрастного цвета обычно по отношению к телу. Часто встречаются черные перья на голове, шее и хвосте. Традиционный окрас оперения – желтовато-коричневый, но есть и разновидности с оперением цвета карандашное серебро (темный край, очерчивающий перо), карандашная куропатка, карандашный синий.

После достижения зрелости в 6-7 месяцев курица несет 3-4 яйца среднего размера в неделю в теплый период.









Кохинхин

Эта мясная порода кур родом из Вьетнама. У породы низкая плодовитость, поэтому их редко используют для промышленного разведения. Но для семейной фермы эта порода – хороший выбор. У них уживчивый нрав, а благодаря привлекательной внешности породу даже разводят как декоративную.

Куры кохинхинской породы отличаются крупными размерами, пушистым низко посаженным телом, оперением на ногах и единственным гребнем. Варианты окраса: черный, синий, белый, желтовато-коричневый, серебристый, куропатка и кукушка, которая имеет несколько черно-белых полос на каждом пере.

Кохинхины не умеют летать, поэтому не могут убежать от хищников, например, лисы или даже домашней кошки. В содержании их нужно обязательно огораживать. Куры несут средние светло-коричневые яйца 3–4 раза в неделю.









Корнуэльская

Корнуэльская порода (корниш) – самая распространенная порода мясного направления в куроводстве в мире. Корнуэльская курица родом из британских графств Девон и Корнуэлл, что и отразилось в названии.

Изначально породу создавали в качестве бойцовой, но корниши оказались слишком медленными и спокойными для боев, хотя и достигают крупных размеров: петухи весят около 5 кг. Куры несут по 2–3 яйца в неделю.

Основная окраска оперения в условиях современного промышленного разведения белая. Но существуют и другие – темная, палевая, красная с белым окаймлением, белая с красным окаймлением, серо-голубая и другие.









Орпингтонская

Орпингтонская курица — послушная и ласковая птица, происходящая из деревни Орпингтон в Англии.

Самый популярный окрас – желтовато-коричневый. Наибольшее распространение получили черные, белые, палевые, фарфоровые, черно-белые и красные орпингтоны. Но это не предел: например, в Британии различают такие вариации как синюю, "полосатую куропатку", "куропатку с несколькими карандашами" и "черно-желтую куропатку с кружевами".

Эта порода популярна не только из-за красивого оперения. Куры этой породы – замечательные несушки, дающие 3-4 крупных коричневых яйца в неделю. Когда цыплята вылупляются курица превращается в хорошую и внимательную мать, что подтверждает в целом очень спокойный характер породы.









Плимутрок

Относится к мясо-яичному и мясному направлению. Американским селекционерам удалось вывести практически идеальную породу: неприхотливую, быстро растущую, дающую вкусное мясо и в то же время известную хорошей яйценоскостью. Куры этой породы – хороший выбор для новичков в птицеводстве.

Порода Плимутрок обладает спокойным характером и миролюбием, несмотря на внушительные размеры. Куры умеренно активны, любят гулять и играть, никогда не нападают на других птиц.









Доркинг

Очень старая порода кур из Великобритании с прекрасными пищевыми качествами. Доркинги стали основой для создания других пород, например, фаверолей и уданов. Как и многие породы мясного и мясо-яичного направления достигают большого веса, петухи – до 5 кг, куры – 4 кг.

Отличаются также дружелюбным характером, не нападают на других птиц. Цыплятам нужно пространство, чтобы побегать и порезвиться. Из кур, которые несут 3-4 крупных коричневых яйца в неделю, получаются хорошие матери, которые могут заботиться не только о своих цыплятах, что является редкостью.

У кур этой породы высокое длинное тело и короткие ноги, большой гребешок, и есть пятый палец. Самый распространенный окрас доркингов – "серебристая куропатка". Эта порода также может иметь белый и рыжий окрас.









Суссексская

Суссексские куры – сильные, выносливые, любят добывать себе пищу. Согласно сохранившимся свидетельствам, были распространены еще в Римской империи.

Из-за декоративного оперения могут стать настоящим украшением двора. Распространенный окрас – белое оперение с черной шеей и хвостом, но бывают крапчатыми (иногда этот окрас называют красным фарфором), желтовато-коричневыми, палевыми, коричневыми и серовато-серебристыми.

Эти птицы отличаются спокойным характером и быстро привыкают к хозяину. Они охотно идут на контакт с человеком, могут стать очень ручными и ласковыми.

Вес взрослой курицы примерно 2,2 кг , а петуха – до 3,2 кг. Курицы становятся заботливыми мамами, за год откладывают до 180 яиц с кремовой или коричневой скорлупой, каждое весом более 60 гр.









Гудан

Куры породы гудан славятся отличным вкусом. Порода была выведена в Нормандии с целью иметь быстрорастущую, тяжелую курицу для парижского ресторанного рынка. Названа по префектуре Гудан, где успешно разводится с 1850 года. Гуданы занесены в список редких пород как находящиеся под угрозой исчезновения.

У гуданов есть бородка и пятый палец на ноге. Отличительная особенность – пышный хохолок на голове и гребень в форме мотылька. Основной окрас – черный в крапинку на теле и хохолке, но возможны также белый и лавандовый окрасы.

Куры этой породы обладают живым темпераментом, очень подвижны, поэтому отлично будут смотреться на свободном выгуле в любом подворье. К людям дружелюбны, доверчивы, отличаются спокойным нравом, не склонны к конфликтам.

Порода быстрорастущая с петухами весом до 3,5 кг, курами весом до 3 кг. Гуданы являются продуктивными несушками.









Австралорп

Австралорп был выведен в Австралии в 1920-х годах как порода двойного назначения, поэтому они обладают хорошими мясными и яичными качествами. Куры отличаются хорошей яйценоскостью – 5–6 крупных коричневых яиц в неделю. Иногда австралорпов называют "машиной для откладывания яиц", при этом они дают много мяса.

Куры этой породы обладают уравновешенным характером, ладят с другими птицами, не участвуют в конфликтах на птичьем дворе. К характеристикам породы относится и быстрая адаптация к новым условиям содержания.

Окрас у австралорпов всегда черный с зеленым блеском на перьях, это отличает породу.









Красный род-айланд

Это американская порода кур, появившаяся более 100 лет назад. Селекционеры стремились вывести мясо-яичную породу неприхотливую к условиям содержания.

Окрас бывает красным, что и отличает породу, а также белым – в США считается отдельной породой. Куры несут 5 и более яиц в неделю и обладают уравновешенным характером. Но среди петухов встречаются забияки, с ними нужно быть осторожными.









Маран

Старинная французская порода кур, названная в честь места своего происхождения – портового города Мара на юго-западе Франции. Порода стала известна благодаря очень крупным красно-коричневым яйцам, как будто окрашенным луковой шелухой. Поэтому их иногда называют пасхальными. В неделю каждая курица откладывает по 3–4 яйца.

Внешность маранов также привлекательна. Окрас – от черно-медного, наиболее популярного, до серебряного и золотого кукушечного и даже белого и пшеничного. Их яркое оперение сохраняет свою красоту в течение всего года

Мараны – дружелюбные птицы, в характере которых миролюбие сочетается активностью и подвижностью, что в сочетании с высокой яйценоскостью делает их хорошим выбором для небольшой семейной фермы.









Виандот

Курица виандот — еще одна американская порода, выведенная в 1860-х годах. Это крупные птицы с нежным мясом, которые откладывают по 4–5 коричневых яиц в неделю.

Оригинальный цвет породы Виадот– серебристый. Они также встречаются в огромном разнообразии других цветов, включая белый, черный, синий, серебристо-черный, золотисто-синий и т.д.

Виандоты — идеальная порода для всех, кто хочет продуктивности, отличного поведения, выбора цвета и вкусного мяса. Эти куры дружелюбны и отлично ладят с детьми, поэтому они идеально подходят для тех, кто просто хочет завести ручных кур для детей и внуков (или для себя).









Фавероль

История этой породы прослеживается до XVIII века. Именно в этот период появляются первые достоверные сведения о бульонных курицах, которых разводили в расположенных недалеко друг от друга деревнях Удан и Фавероль недалеко от Парижа. Благодаря скрещиванию с другими породами, фавероли превратились в мясных кур.

Сейчас используются и как декоративные, особенно после появления представителей с лососевым (светло-красным) окрасом. Получены и другие варианты окраса, в том числе белый, черный, голубой. Интересно, что в зрелом возрасте петух имеет совершенно другой цветовой рисунок, чем куры, что делает его похожим на представителей совершенно разных пород.

Характер у фаверолей не просто уравновешенный, а меланхоличный. Они ни с кем не конфликтуют, быстро привыкают к человеку и отлично смотрятся, чем могут привлечь на семейную ферму туристов.









Барневельдер

Редкая голландская порода кур мясо-яичного направления, признанная в 1923 году. Известна как спокойная, послушная курица, несущая темно-коричневые яйца. Даже цыплята не склонны к перебежкам, возможно, из-за крупного размера.

Оперение у барневельдеров плотное, густое и переливающееся на шее. Окрас птиц от классического красно-коричневого до темно-синего. Встречаются представители черной и белой расцветки и с двойной серебристо-окаймленной окраской.

Барневельдеры дружелюбные, прекрасно уживаются вместе с другими птицами, контактны, охотно общаются с человеком, не обижают детей и не агрессивны. В то же время не пугливы, но при желании могут постоять за свою территорию и защитить цыплят.









Доминик

Считается первой породой кур в Америке, ее также называли голубая пятнистая курица из-за окраса. Были популярны в восточных штатах в 1820-х годах. Сегодня это птица среднего размера – петухи до 3 кг, куры – около 2 кг, со спокойным характером. Единственная признанная окраска оперения — пятнистая, иногда упоминающаяся как «ястребиная» окраска.

Доминики известны своей способностью адаптироваться как к холодным, так и к жарким температурам. Они хорошие собиратели, которым нравится бродить по двору. Куры Доминик откладывают 3-4 яйца среднего размера в неделю.

Дружелюбные по отношению к человеку куры показывают отличные качества наседок. В отличие от них, петухи драчливы. Заводчики описывали 7случаи, когда петухи убивали небольших кошек, змей и незадачливых хорьков. Для семейной фермы петухи – не лучший выбор, а кур вполне можно разводить для получения яиц.









Вельзумер

Порода домашних кур мясо-яичного направления, известна как выносливая, неприхотливая, подходящая для содержания в домашних хозяйствах.

По своим эстетическим характеристикам куры этой породы напоминают декоративных. Они отличаются небольшими размерами головы, на которой располагается листовидный прямостоячий гребень. Глазки у несушек оранжево-красные, клюв – ярко желтый. Окрас у куриц ржаво-красный куропатчатый, грудь – светло-палевого оттенка, на шее золотисто-черные полосы. У петухов оперение черного цвета, на груди – темно-бурое. Хвост – зеленоватый.

Такие же красивые у вельзумеров яйца – темно-коричневые крапчатые. Курицы несут в среднем по 3–4 яйца в неделю.

Представители породы обладают задумчивым характером, ярче это проявляется весной. Они послушны и просты в обращении, любят гулять во дворе или на пастбищах в поисках пищи. Курицы дружелюбны и хорошо контактируют с людьми, даются в руки, не пугливы и достаточно спокойны. Среди петухов встречаются агрессивные особи.









Польские куры

Польские куры – не только одна из самых мелких пород в этом списке, но и одна из самых интересных. Во-первых, они родом из Нидерландов, их еще называют голландскими хохлатыми. Во-вторых, они обладают удивительной внешностью: у цыплят на голове есть хохолок из нескольких перьев, они выглядят очень задорно. По мере того, как цыплята растут, перья на гребне становятся длиннее, пока цыпленок больше не сможет видеть ничего перед собой.

У взрослых представителей породы три основных типа окраса: одинаковый цвет тела и хохолка, белый хохолок и контрастного цвета тело, черный хохолок с белым телом. Также встречаются куры с черным и белым оперением с синей ажурной, желто-белой ажурной или черной крапчатой полосой.

Польские куры несут 2–3 белых яйца маленького или среднего размера в неделю. Они дружелюбны,послушны и совершенно не агрессивны. С легкостью уживаются с представителями других пород и переносят стрессы.









Султанка

Редкая порода кур небольшого размера. Султанками их называют потому, что султан Константинополя (сегодня это город Стамбул, Турция) держал таких кур в садах своего замка. С турецкого название так и переводится «дворцовые куры».

Примечателен у султанок внешний вид. Синяя кожа и пышное белое оперение, причем перья есть даже на ногах. Именно из-за оперения им требуется дополнительный уход.

Султанки производят 2–3 светло-коричневых яйца небольшого или среднего размера в неделю, но куры не насиживают.

Что касается характера, то это дружелюбная, спокойная курица, которая хорошо себя чувствует в небольшом дворе или даже в городе. Он привыкают к хозяину, подходят к нему, откликаются на зов. Но есть и «но». Представители породы известны своей неуемной энергией и высоким уровнем активности, могут разорять клумбы и грядки.





Источник - Свое фермерство