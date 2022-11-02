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Проект «Мой гектар»

Старт продаж в поселке «Междуречье на Валдае»

Опубликовано: 02.11.2022

С 15 октября 2022 года проект «Мой гектар» объявляет старт продаж в новом поселке «Междуречье на Валдае». В первые недели предлагаем специальные условия на покупку участков. Бронируйте свой участок за 10 000 рублей.

Директор по развитию проекта «Мой гектар» Калинин Игорь комментирует:

«Сейчас люди все чаще задают себе вопрос: где найти стабильность, как обеспечивать семью. Мы понимаем, что для многих собственные участки станут шансом улучшить жилищные условия или начать свой бизнес на земле. Поэтому делаем все возможное, чтобы вывести новые поселки на удачных территориях».

Отличные цены на старте и минимальный задаток — это возможность, которой нужно пользоваться в ближайшую неделю».

«Междуречье на Валдае» — это новый поселок проекта «Мой гектар».

Поселок «Междуречье на Валдае» находится в живописном и экологически чистом Бологовском районе Тверской области между городами Бологое и Удомля. Неподалеку соединяются речки Мста и Березайка. Поселок окружен смешанным лесом с грибами и ягодами. В городе Бологое в 50 км доступна вся современная городская инфраструктура, в том числе ж/д вокзал. На автомобиле от Москвы можно добраться по комфортной скоростной трассе М-10.

Участки в поселке подходят для строительства усадьбы и фермы.

Подобрать участок, посмотреть виртуальный тур и запросить консультацию земельного эксперта можно на сайте поселка междуречье-валдай.рф

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