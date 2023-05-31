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3 млн домов: прогноз спроса на ИЖС на 5 лет

Опубликовано: 31.05.2023


Среди основных факторов развития сегмента — доступная ипотека, переход на проектное финансирование с эскроу, комплексная застройка, а также внедрение типовых проектов и развитие инфраструктуры.

В пятилетней перспективе спрос россиян в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составит около 3 млн домов, или 450 млн кв. м. Об этом на пленарной сессии форума недвижимости «Движение» в Сочи рассказал вице-президент банка «Дом.РФ» Андрей Бахмутов.

Среди основных факторов развития ИЖС эксперт выделил доступную ипотеку, переход на проектное финансирование с эскроу, комплексную застройку, а также внедрение типовых проектов и развитие инфраструктуры.

«Ввод частных домов по итогам прошедшего года достиг исторического максимума в 57 млн кв. м», — подчеркнул Андрей Бахмутов.

Спикер также рассказал о ситуации на рынке многоэтажного строительства. В 2023 году за счет проектного финансирования в России будет запущено строительство около 50 млн кв. м жилья. Рост новых запусков жилых проектов по проектному финансированию отмечается начиная с 2021 года.

Бахмутов также отметил необходимость повышения привлекательности проектов комплексного развития территорий (КРТ) путем приближения их стоимостных параметров к стандартным. Этому может способствовать более гибкий подход в распределении нагрузки при строительстве инфраструктуры, а также применение мер господдержки, в том числе инфраструктурных облигаций, считает эксперт.

По данным «Дом. РФ», в 2022 году спрос на ипотеку на частные дома в России вырос втрое. Всего было выдано 32,9 тыс. ипотечных кредитов на строительство жилых домов. Общая сумма кредитов на ИЖС составила 138,8 млрд руб.

В этом году рост спроса на покупку домов в кредит сохранился. По оценкам ВТБ, с начала 2023 года более 2,5 тыс. заемщиков оформили жилищные кредиты на загородную недвижимость. Общий объем сделок составил свыше 16,5 млрд руб., что почти на 40% превышает показатель за аналогичный период 2022 года. По оценкам аналитиков «Домклик», в марте россияне оформили около 4,4 тыс. жилищных кредитов на 19 млрд руб., что стало абсолютным месячным рекордом.

Источник - РБК.Недвижимость

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