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Сельская ипотека: лимит по кредиту увеличат

Опубликовано: 15.03.2023

Минсельхоз собирается изменить условия выдачи сельской ипотеки, пишет «Российская газета». Лимиты по кредитам увеличат, кроме того, заемщики смогут строить индивидуальные дома самостоятельно, без привлечения подрядчиков. В министерстве считают, что это улучшит качество жизни на сельских территориях и будет стимулировать горожан переезжать в сельскую местность.

Максимальную сумму кредита по сельской ипотеке увеличат с 5 до 6 млн рублей. Кроме того, ведомство обсуждает с Минстроем возможность строительства домов без подряда в рамках сельской ипотеки. При этом заемщики должны будут приобретать готовые домокомплекты у аккредитованных организаций. Обязательным условием строительства будет подключение домов к коммуникациям. В министерстве считают, что это сделает сельскую ипотеку доступнее и поможет семьям улучшить жилищные условия.

Программа сельской ипотеки начала действовать в 2020 году. По данным Минсельхоза, всего было выдано 111,4 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 224,8 млрд рублей. В 2023 году на реализацию программы выделят 19,6 млрд рублей из федерального бюджета. Улучшить жилищные условия смогут более 9,5 тыс. семей.

Напомним, в прошлом году программа стала бессрочной. Кредит по льготной ставке 3% годовых можно получить на покупку или строительство нового дома в сельской местности.

По словам директора Научного центра изучения проблем сельских территорий Марии Горячко, сельская ипотека является частью государственной программы комплексного развития сельских территорий. По словам эксперта, недостаточно просто выдавать льготные кредиты на покупку частных домов. Чтобы повысить качество жизни на сельских территориях, нужны газ, водоснабжение, школы, больницы и дороги.

Источник - ЦИАН

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