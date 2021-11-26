Руководитель проекта «Мой гектар» принял участие в региональном Совете ОПОРЫ РОССИИ
25 ноября состоялось заседание Совета «ОПОРЫ РОССИИ» Московской области под председательством первого вице-президента по экспертно-аналитической деятельности Владислава Корочкина. В мероприятии принял участие руководитель проекта «Мой гектар» Денис Бучельников.
С каждым месяцем команда подмосковного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» пополняется предпринимателями. И в этот раз были приняты новые члены организации, которые реализуют свои проекты в Московской области.
Участники встречи также обсудили организационные вопросы предстоящей в декабре ежегодной конференции.
Также говорили о мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в регионе и вопросах повышения эффективности поддержки социального предпринимательства в Подмосковье.
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