Проекты по ИЖС признают типовыми в 2023 году

Опубликовано: 23.03.2023

Возможность признания проектов по строительству частных домов типовыми внедрят в 2023 году, сообщила пресс-служба Минстроя РФ.

«В этом году будет внедрена возможность признания проектов по возведению объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) типовыми. Данная мера направлена на поддержку ИЖС с применением домокомплектов», — говорится в сообщении.

Замглавы Минстроя РФ Сергей Музыченко добавил, что в этом году возможно внедрение института экспертного сопровождения проектирования на предпроектной стадии. Это поможет сразу исключить неверные проектные решения и сократить расходы на всех этапах объекта капитального строительства.

Кроме того, в этом году хотят внедрить практику утверждения Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования поселений и городских округов. Это поможет местным органам власти снизить расходы, которые связаны с подготовкой градостроительных документов.

Также замминистра добавил, что следует расширить применение технологий стального строительства. Благодаря этому многоквартирные дома будут возводиться быстрее.

Источник - Интерфакс-Недвижимость