Проект «От сохи до сохи»: Выживший совхоз «Большевик»

Опубликовано: 03.02.2023

Мы навестили животноводческое хозяйство полного цикла — СПК «Большевик». Совхозу уже 95 лет. В нулевые он едва не обанкротился и был приобретен Романом Сиденко. Роман Иванович по образованию финансист, бывший владелец банка «Петровка», решивший кардинально сменить сферу деятельности.

Новому руководству удалось сохранить хозяйство и его тружеников, сейчас совхоз привлекает новые кадры. Мы узнали о действующей федеральной программе помощи молодым специалистам в сфере АПК. Государство удваивает им текущую заработную плату и дает возможность льготного займа на покупку жилья по программе «Сельская ипотека». Если вы уже решились поменять город на сельскую местность — можете смело писать нам об этом, передадим по адресу.

На совхозных землях, в деревне Путилово, Роман Иванович организовал поселок, где живет сам и предлагает строиться сотрудникам. Помимо этого, есть храм, построенный для нужд совхозников и соседей, есть пасека и собственное молочное производство.

Как отличить сено от соломы, почему бывший банкир не берет кредиты и где в 30-х годах снимали «Чапаева» — узнаете из нашего выпуска.

сайт «Волга-Путилово»

http://volga-putilovo.ru/

Выбрать участок под усадьбу или для организации хозяйства можно на сайте

Видео нового выпуска: