Проект «От сохи до сохи»: один зимний день в Сервисной компанией

Опубликовано: 21.02.2023

Мы несколько раз приезжали в штаб Сервисной компании «Мой гектар» летом, в разгар сезона. А вот зимой собрались впервые. День выдался подходящим: минус 20 градусов по Цельсию и предупреждение от МЧС в СМС: на улицах сильный мороз, будьте бдительны! С перерывами на «погреться в машине» мы увидели, как в проекте «Мой гектар» намечают, а потом прокладывают дороги, как ставят столбы под ЛЭП.

Оказалось, что мороз делу не помеха. Более того, мы привезли из нашей командировки хорошие новости для всех настоящих и будущих собственников гектаров: в проекте «Мой гектар» запущен новый механизм подключения к электросетям.

Как управлять экскаватором, что такое чалка, майна и вира, почему под снегом бывают лужи — в новом выпуске «От сохи до сохи».