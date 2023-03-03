Подопечная команда проекта «Мой гектар» одержала победу в футбольном первенстве

Опубликовано: 03.03.2023

Футбол — это игра, которая закаляет тело и характер

22–23 февраля в Москве состоялся традиционный турнир по футболу, посвященный заслуженному мастеру спорта СССР, легендарному форварду Виктору Федоровичу Ворошилову. Подшефная команда проекта «Мой гектар» одержала победу.

В Москве в честь Дня защитника Отечества состоялся всероссийский турнир «Ворошиловские стрелки — 2023». Соревнования, посвященные заслуженному мастеру спорта СССР, легендарному форварду «железнодорожников» Виктору Федоровичу Ворошилову, состоялись уже в 16-й раз. Награды на большом манеже «Сапсан Арены» разыгрывали 16 команд мальчишек 2014 года рождения. Юные футболисты команды РППК «Волга» (Рыбинск), которую поддерживает проект «Мой гектар», отстаивали честь родного города в первенстве Детской футбольной лиги на базе футбольного клуба «Локомотив» (Москва).

Футбольный клуб «Волга» уже 6 лет тренирует детей в городе Рыбинске. Тренеры являются игроками сборной города, имеют первую категорию и постоянно повышают свою квалификацию, чтобы вырастить поколение не просто любителей футбола, но и будущих профессионалов в данном виде спорта. Ребята не пропускают ни одной тренировки, которые проводятся в интересной и даже веселой форме. За 2022 год команда успешно участвовала в различных матчах. В некоторых соревнованиях юные футболисты заняли призовые места:

Рождественский турнир — I место.

Компьютерия. Кубок АМФ «Золотое кольцо» — III место.

«Костромская весна» — II место.

Отборочный этап международного фестиваля «Большие звезды светят малым». Дивизион Евгения Корнюхина — I место.

В январе этого года ребята заняли почетное третье место среди 16 команд в Волгореченске на Кубке АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу, где лучшим вратарем был признан юный рыбинец Олег Тугов.

Проект «Мой гектар» является другом и партнером команды ДЮСШ РППК-2014 «Волга» и активно поддерживает ребят в занятиях любимым видом спорта.

На турнире, который проходил два дня, 22 и 23 февраля, наши ребята выступали в группе «Летчики» и были решительно настроены на победу. Показали всё своё мастерство в игре с соперниками. Хозяевам турнира «Локомотив» (Москва) проиграли. Но со второго места вышли в четвертьфинал, оставив позади себя в турнирной таблице участников с разных уголков России: Тамбова, Пензы, Старого Оскола, Ульяновска и Абакана. Игра была жаркой, полной азарта и позитивных эмоций. В итоге рыбинцы вошли в шестерку лучших, следуя за именитыми командами страны. Лучшим игроком команды «Волга» является капитан Матвей Селезнёв.

После турнира команда посетила футбольный матч «Локомотив» — «Спартак» на стадионе «РЖД Арена» по пригласительным билетам от Детской футбольной лиги имени Виктора Горлова. Ребята остались в восторге и смогли пожить эмоциями большого футбола, оценить климатические особенности и решить стать легионерами.

Проект «Мой гектар» поздравляет команду «Волга» и желает новых ярких побед.

Прямые трансляции, фото с матчей и результаты можно посмотреть на сайте.