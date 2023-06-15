Почему лето’23 лучшее время для инвестиций в землю?

Опубликовано: 15.06.2023





Летний сезон традиционно считается самым активным на рынке загородной недвижимости. С наступлением лета все меньше времени хочется проводить в душной городской квартире и все больше тянет за город — поближе к сочной зелени, водоемам и пению птиц.

Однако среди покупателей оживляются не только те, кто стремится купить недвижимость для себя, но и те, кто хочет заработать на такой покупке. Тем более что эксперты уверяют - нынешний сезон можно считать наиболее удачным за последние несколько лет для приобретения как готового загородного дома, так и земельного участка.

По данным компании «Инком-Недвижимость», средняя цена на участки без подряда за год снизилась на 13 процентов — с 3,8 миллиона рублей до 3,3 миллиона рублей. Подешевели и коттеджи, уменьшившись в цене в среднем также на 13 процентов — с 32 миллионов рублей до 27,7 миллиона рублей.

Желательно покупать участок с помощью кадастрового инженера, который проверит достоверность данных.

«Сейчас самое удачное время для покупки земли, так как цены находятся на минимальных значениях, и более того, собственники готовы делать скидки, — уверен генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. — Подобный период был в 2014-2015 годах».

По мнению экспертов, благоприятный ценовой период на рынке загородной недвижимости продлится недолго. Затем цены снова пойдут вверх. Покупатели, которые успеют приобрести землю сейчас, впоследствии смогут заработать на ее выгодной перепродаже. Инвестиции именно в земельные участки считаются самими простыми и надежными одновременно. В отличие от тех же загородных домов, земельные участки не ветшают, их не нужно обслуживать и вкладывать дополнительные средства. Со временем земля только дорожает, не считая редких ценовых откатов. А значит, можно быть уверенным, что, купив участок, со временем его можно будет выгодно перепродать. Однако для того, чтобы заработать на перепродаже земли, вовсе не обязательно долго ждать. Можно сделать это быстрее.

«Один из форматов инвестиционного использования участка заключается в его разбивке на более мелкие участки, если это позволяет сделать общая площадь», — говорит Валерий Летенков. Эксперты уверены, что, размежевав один большой участок на несколько маленьких, можно неплохо заработать на их перепродаже, вложив буквально копейки. Однако участок участку рознь. Поэтому при его выборе эксперты советуют учесть целый ряд важных нюансов.

«Перед покупкой участка необходимо проверить его на наличие обременений и ограничений, а также на возможность подключить коммуникации, - советует Валерий Летенков. — При выборе необходимо посмотреть градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Сейчас этот документ может взять только собственник. Кроме того, межевание тоже нужно проверять. Участок должен быть с точками на кадастровой карте. Желательно покупать участок с помощью кадастрового инженера, который проверит достоверность данных. Также нужно проверять историю перехода права на объект».

Если инвестор располагает средствами, то эксперты советуют пойти дальше и построить на выгодно купленном участке коттедж. Это позволит получить максимальную выгоду.

«Инвестиции в сегмент загородной недвижимости сегодня актуальны как никогда, - отмечает генеральный директор агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлия Усачева. - Если говорить об инвестиции с целью перепродажи, то, на мой взгляд, есть возможность заработать до 30-35 процентов в этом году».

«Сейчас покупательский спрос на коттеджи в Подмосковье остается стабильно высоким, — поясняет руководитель отдела маркетинга КП «Британика» Константин Иванов. — В 2023 году положительная динамика по уровню покупательского интереса была отмечена в трех из пяти прошедших месяцев». По словам эксперта, по итогам мая 2023 года спрос на покупку коттеджей в Москве и Московской области вырос на 8 процентов относительно апреля.

«Самым высоким спросом сейчас пользуются одноэтажные дома площадью от 60 до 150 квадратных метров, — говорит Константин Иванов. — По количеству спален лидируют варианты домов с тремя спальнями».

Клиентов все больше привлекают проекты с полным или частичным панорамным остеклением. Если говорить про архитектурный стиль, то наибольшей популярностью пользуются дома в стиле модерн, в скандинавском стиле, в стиле барнхаус. Людей привлекает технологичность, минимализм и правильная организация пространства».

Для покупателей становится важным вопрос экологичности материалов. Растет спрос на дома с плоской эксплуатируемой крышей. Эксперты считают, что заработать на загородной недвижимости можно не только на выгодной продаже. Хороший доход можно получить, если приобрести участок, а затем построить коттедж для его последующей сдачи в аренду.

«Большим спросом пользуются дома в аренду как на летний период, так и долгосрочно», — отмечает Юлия Усачева.

У арендного дома должно быть удачное расположение. Это касается не только и даже не столько различных природных объектов - например, водоема или лесного массива, сколько инфраструктуры и транспортной доступности. Находясь в уединении, на природе, как покупатели, так и арендаторы загородного дома все же не хотят чувствовать себя оторванными от цивилизации. Поэтому наличие неподалеку, например, железнодорожной станции или автобусной остановки, магазинов, аптек, а также возможности заказать доставку на дом из популярных маркетплейсов станет весомым плюсом для будущих покупателей или арендаторов.





Источник — Российская газета