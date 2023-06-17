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ПМЭФ’23: 60 млрд инвестиций для Тверской области

Опубликовано: 17.06.2023


Тверская область заключила на ПМЭФ-2023 соглашения на общую сумму 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, комментируя итоги форума.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, под руководством губернатора на форуме работали руководители министерств и главы муниципалитетов, которые принимали активное участие в мероприятиях деловой программы – встречах, сессиях, панельных дискуссиях.


«В этом году на форуме Тверская область даже перевыполнила поставленные задачи. Мы подписали 17 соглашений о расширении действующих предприятий и реализации новых проектов. Предполагаем, что объем инвестиций составит более 60 миллиардов рублей», – сказал Руденя.




По его словам, около 60% соглашений направлены на развитие обрабатывающей промышленности и предусматривают реализацию проектов в сфере импортозамещения.

В частности, заключено соглашение о предоставлении Фондом развития промышленности РФ льготного займа компании «Аквариус» для запуска под Тверью серийного производства серверного и компьютерного оборудования. На площадке будут выпускать серверы, моноблоки, персональные компьютеры и автоматизированные рабочие места, ноутбуки-трансформеры, планшетные компьютеры и смартфоны.

ООО «Метавр» подтвердило намерения расширить и модернизировать существующий металлообрабатывающий комплекс, увеличить объемы производства, благодаря чему тверская продукция сможет заместить импортные компоненты для промышленных предприятий.

Трехстороннее соглашение между компаниями ООО «Герс Технолоджи», АО «Газпром Шельфпроект» и АО «Новая сервисная компания» обеспечит разработку и производство импортозамещающего оборудования для нефтяной и газовой отрасли, а также ее использование на объектах ПАО «Газпром» при оказании нефтесервисных услуг на шельфовых месторождениях.

Ряд соглашений направлен на реализацию знаковых и уникальных проектов. Это реновация историко-архитектурного комплекса Морозовского городка и сотрудничество с легендарной киностудией «Союзмультфильм» по созданию не имеющего аналогов тематического развлекательного и образовательного парка с любимыми героями отечественных мультфильмов.

Также закреплены намерения по реализации крупных проектов в туризме. В том числе, планируется строительство крупного гостиничного комплекса с развитой инфраструктурой на озере Селигер, создание в Торопецком округе культурно-туристического кластера «Озеро Наговье», включая реставрацию имения генерала Алексея Куропаткина, что станет одним из значимых событий в рамках празднования в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания Торопца.

На форуме был развернут стенд Тверской области с информацией об инвестиционных проектах и площадках региона, действующих мерах поддержки инвесторов. Кроме того, посетители могли совершить виртуальное путешествие в «Торопец будущего» и увидеть, как будет выглядеть город после реализации к 950-летию инфраструктурных и культурных проектов, пояснили в пресс-службе.


Источник — РИА Новости

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