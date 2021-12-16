Олег Валенчук: пустующие земли нужно раздать людям

Опубликовано: 16.12.2021

16 декабря общественная организация «ОПОРА РОССИИ» провела в Москве круглый стол по вопросам комплексного развития сельских территорий.

Участники круглого стола обсудили опыт проекта «Мой гектар», который создал цифровую платформу для коллективного развития поселков. Данный опыт предлагается транслировать на всю страну для более успешного развития сельских территорий.

«Речь идёт о будущем России, о брошенных пустующих землях, которые нужно отдать россиянам. Чтобы люди могли иметь свой дом и участок, где они смогут учить своих детей труду на родной земле, где будут сами выращивать экологически чистые продукты питания», – отметил председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы РФ Олег Валенчук, выступая перед участникам заседания Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по комплексному развитию территорий и формированию комфортной городской среды.

Круглый стол посвятили таким актуальным вопросам комплексного развития сельских территорий, как включение земель сельхозназначения в границы сельских населенных пунктов для строительства на них жилья и объектов инфраструктуры.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов также подчеркнул важность введения сельхозземель в оборот.

«Чистая вода, чистая еда, чистый воздух – это не только экономия на на лекарствах, но, главное, - сила духа, на которой держится земля русская», – подчеркнул парламентарий.

В работе круглого стола приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном ФО Алексей Анисимов, руководители Росреестра, Ассоциации территориального планирования и градостроительного зонирования, проекта «Мой гектар», Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, эксперты и представители регионов России.

Участники круглого стола отметили проблемы трактовки на местах изменений в Земельном кодексе РФ. Так, действующий закон о комплексном развитии территорий не распространяется сегодня в полной мере на земли за границами населённых пунктов.

По итогам заседания решено создать рабочую группу, которая выработает предложения по решению этих проблем. Предстоит определиться, достаточно ли будет разъяснений от профильных министерств и ведомств. Альтернативный подход – инициирование поправок в федеральный закон или принятие соответствующих региональных законов.

Источник – интернет-портал Kirov.ru