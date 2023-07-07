О развитии растениеводства в условиях санкций

Опубликовано: 07.07.2023

В рамках выставки «Всероссийский день поля – 2023» Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел пленарное заседание «Функционирование отечественного растениеводства в условиях санкционного давления». Его участники, в том числе руководители региональных органов АПК, представители аграрного бизнеса и науки, отраслевых союзов и финансовых структур, обсудили текущие тенденции в сельском хозяйстве и ключевые задачи на будущее.

Российское растениеводство является крепким устойчивым направлением. Ежегодно это подтверждается динамикой объемов урожая основных культур. Прошлый год стал рекордным по целому ряду позиций. Многие регионы обновили свои собственные максимумы. По словам Министра, это не счастливая случайность, а результат принятых ранее системных решений, которые были реализованы за последние годы.

Сейчас больше внимания уделяется комплексному планированию, вместе с регионами утверждаются структуры посевных площадей с учетом обоснованного севооборота. Это позволяет точнее учитывать потребности рынка, балансировать производство и обеспечивать приемлемую доходность хозяйств, которые занимаются агропромышленным комплексом.

Совместно с Госдумой и Советом Федерации был принят ряд законов в сфере земельных отношений. Кроме того, реализуется госпрограмма «Земля» - совокупно за 2022-2023 годы будет введено в оборот порядка 800 тыс. га. Также впервые создаются цифровые карты-схемы сельхозземель субъектов, которые станут основой для федеральной карты.

Обновляются мелиоративные системы и гидротехнические сооружения. Реализуются мероприятия по гидро- и фитомелиорации, культуртехнике и известкованию кислых почв. И в результате только на орошаемых участках фиксируется существенное повышение урожайности. Например, по сое средний прирост – 73%, по кукурузе – 70%, по картофелю – 50%, а по овощам открытого грунта – 49%.

Такой многоплановый подход, а также труд аграриев и масштабная господдержка сделали возможным стабильный рост товарной массы сельхозпродукции. Как отметил Дмитрий Патрушев, если сравнить средние урожаи за две пятилетки, производство зерновых увеличено почти на 16%, а масличных – более чем на 60%. «Таким образом, российское растениеводство сформировало определенный запас прочности, который в том числе позволил нам без сбоев пройти непростой 2022 год. В прошлом году, опираясь на эту базу, в диалоге с отраслью и регионами мы находили дополнительные решения для сохранения стабильной ситуации», - заявил Министр.

Сейчас в активную фазу входит уборочная. Работы ведутся уже в 16 регионах, собрано более 6 млн тонн зерна. Также началась уборка рапса, картофеля и овощей. Ресурсами сезонно-полевые работы обеспечены.

Говоря о стратегических задачах растениеводства, Дмитрий Патрушев отметил, что в текущих условиях главная цель – собственная прочная база по всем основным направлениям производства. Для повышения импортонезависимости по семенам, совершенствуется господдержка в этой сфере, принимаются меры по защите внутреннего рынка, планомерно наращивается доля отечественной селекции в общем объеме высева.

Еще одна составляющая сельхозпроизводства – это энергообеспеченность. Необходимо ускорить переход на отечественную технику. Ключевым механизмом является льготный лизинг. Также совместно с Минпромторгом утвержден план приобретения российских и белорусских тракторов до конца года, он предусматривает установление согласованных цен.

В ходе дискуссии Дмитрий Патрушев подтвердил оценку по урожаю зерновых на уровне 123 млн тонн, из которых 78 млн тонн – это пшеница. Масличных ожидается порядка 26 млн тонн, сахарной свёклы – больше 41 млн тонн.

Что касается внешней торговли, то, по предварительным данным, в завершившемся сезоне Россия поставила на глобальные рынки почти 60 млн тонн, из них пшеницы – около 47 млн тонн. Это абсолютный рекорд для нашей страны.

«С учетом нового урожая и переходящих остатков в новом сезоне планируем поставить на внешние рынки до 55 млн тонн зерна. Планомерно переориентируемся на поставки дружественным странам. Сейчас в структуре экспорта они занимают 87%. В том числе таким ответственным партнерам направляется 96% наших зерновых. Конечно, это обеспечивает наш существенный вклад в мировую продовольственную безопасность», — отметил Министр.

Источник - Минсельхоз