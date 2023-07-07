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О развитии АПК за 2022 год: итоги и планы

Опубликовано: 07.07.2023

По итогам обсуждения документ будет направлен в Госдуму и станет основой для улучшения эффективности отрасли, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин

Правительство РФ подвело итоги и направит в Госдуму доклад о реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства за 2022 год, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Подготовлен национальный доклад о результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за прошлый год. По итогам обсуждения документ будет направлен в Госдуму и станет основой для улучшения эффективности отрасли, продвижения российской агропродукции и сырья на внешние рынки», — сказал глава кабмина. Он напомнил, что на выполнение госпрограммы в прошлом году были направлены «значительные средства, практически беспрецедентный объем — свыше 423 млрд рублей».

Мишустин также обратил внимание, что на новый максимум вышли поставки агропромышленного комплекса на экспорт.

«Это подтверждает, что существует серьезный спрос на российскую сельхозпродукцию и сырье, а значит у аграриев есть и дополнительные возможности для роста», — добавил он.

Отдельно премьер отметил достижение весомых результатов по созданию условий для малого и среднего предпринимательства на селе.

«Сельскохозяйственные организации, использовавшие грант «Агропрогресс», по итогам прошлого года обеспечили прирост производства продукции свыше 23%. А в крестьянско-фермерских хозяйствах, которые применяли такие же инструменты поддержки, — более чем на 34%. В итоге появилось почти 1,5 тыс. рабочих мест», — пояснил он.

В числе прочего Мишустин оценил усилия по налаживанию обратной связи с производителями сельхозтоваров. Кабмин оперативно реагирует на их запросы, предлагает новые механизмы помощи в тех сегментах рынка, где есть дополнительные возможности для роста, перечислил председатель правительства. В этой связи он назвал проект по развитию отраслей овощеводства и картофелеводства, а также субсидии на закладку виноградников. Мишустин упомянул и гранты «Агротуризм» в сельской местности.

«Число таких проектов в текущем году выросло почти на треть», — добавил он.

«Эти инициативы — важная часть социально-экономического благополучия российских субъектов, качественного улучшения условий жизни на селе для наших граждан», — заключил премьер.

Источник - ТАСС

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