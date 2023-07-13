Новые меры поддержки в сельском хозяйстве

Опубликовано: 13.07.2023





Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее правила выдачи грантов агробиотехнопаркам. Правительство полагает, что эти научно-технологические проекты позволят внедрить современные технологии в сельское хозяйство и увеличить производство сельхозпродукции

Программа создана с целью развития и создания научно-технологических проектов в сфере сельского хозяйства. В ее рамках будет осуществляться селекция сельскохозяйственных животных и культур, а также разработка и производство кормовых добавок.

«Агропромышленные парки будут специализироваться на исследовательской и инновационной деятельности в области биотехнологий, селекции животных и сельскохозяйственных культур, пищевых и кормовых добавок, средств защиты растений и других направлений, востребованных в аграрной сфере. На этих площадках можно будет не только вести научные исследования, но и сразу запускать мелкосерийное производство, проводить эксперименты и перерабатывать сельскохозяйственную продукцию», — говорится в заявлении правительства.

Федеральный бюджет предусмотрел более 1,5 млрд рублей на гранты для агробиотехнопарков в текущем году. Господдержку можно будет получить на проектирование и модернизацию инфраструктуры парка, комплексное оснащение оборудованием для производства продуктов биотехнологий, научные исследования и экспериментальные разработки в сфере биотехнологий. Распределение грантов и определение их размера будет осуществляться специальной комиссией Минсельхоза по результатам конкурсного отбора.

Михаил Мишустин выразил надежду, что этот механизм поддержки станет эффективным для резидентов агробиотехнопарков и поможет удовлетворить потребности отечественных сельхозпроизводителей, обеспечивая качественные и доступные продукты питания на внутреннем рынке.





Источник - Свое фермерство