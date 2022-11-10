Новости Сервисной компании «Мой гектар» 31 октября — 6 ноября 2022
Прорыв по новым дорогам в ваших поселках — читайте в письме
Во время длинных выходных работы в поселках продолжались, поэтому хозяев теперь ждут новые расчищенные для дорог территории, установленные межевые знаки и многое другое. Рассказываем, что сделали рабочие Сервисной компании и как развитию способствовали сами собственники — через собрания и Председателя.
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Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ
|Прорезано дорог
|Установлено межевых знаков
|Размечено техническими точками
|10 500 кв. м
|77
|1180 м
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
Рабочие расчистили новые территории. Раскопали водосточные траншеи, уложили и закопали водоотводные трубы. Также состоялась расчистка дорог для установки столбов ЛЭП. На доме управляющего завершили установку крыши, приступили к зачистке стен и подшивке карнизных свесов. Для выравнивания въездов привезли песок.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Рабочие Сервисной компании продолжили отделку домика управляющего: провели подшивку и грунтовку потолка, установили освещение и камеры наблюдения, законопатили бревна.
Поселок «Новая Жизнь»
Развитие поселка
Состоялись дорожные работы:
- срезка 510 метров;
- оканавливание 540 метров;
- разравнивание 600 метров. 510 метров будущей дороги размечено техническими точками.
Поселок «Усадьба на Волге 3. Агромарус 2»
Развитие поселка
Состоялась прорезка дороги 1050×10 метров с разравниванием вынутого грунта.
Поселок «Synergy Country Club»
Развитие поселка
Рабочие провели раскопку траншей для водоотведения, а также уборку за ангаром со стороны покрасочной. Электрощитки перевезли на базу для дальнейших работ.
Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»
Развитие поселка
Состоялись кадастровые работы: вынесены технические точки для разметки 670 метров дороги. Проведена прорезка 70 метров территории.
Также рабочие установили для клиентов межевые знаки:
- 16 металлических в «Усадьбе в Завидово»;
- 16 деревянных в поселке «Победа 4»;
- 29 деревянных в «Победе 2»;
- 16 деревянных в поселке «Горки».
Поселок «Долина Вазузы»
Объединение собственников
4 ноября состоялось собрание членов кооператива поселка. Принято несколько важных решений:
- сохранить кооператив в текущем виде;
- продлить срок деятельности председателя кооператива Алексея Зубкова;
- сохранить операционный бюджет на 2023 год так же, как на 2022 год.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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