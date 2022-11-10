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Новости Сервисной компании «Мой гектар» 31 октября — 6 ноября 2022

Опубликовано: 10.11.2022


Прорыв по новым дорогам в ваших поселках — читайте в письме

Во время длинных выходных работы в поселках продолжались, поэтому хозяев теперь ждут новые расчищенные для дорог территории, установленные межевые знаки и многое другое. Рассказываем, что сделали рабочие Сервисной компании и как развитию способствовали сами собственники — через собрания и Председателя.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Прорезано дорог Установлено межевых знаков Размечено техническими точками
10 500 кв. м 77 1180 м


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Рабочие расчистили новые территории. Раскопали водосточные траншеи, уложили и закопали водоотводные трубы. Также состоялась расчистка дорог для установки столбов ЛЭП. На доме управляющего завершили установку крыши, приступили к зачистке стен и подшивке карнизных свесов. Для выравнивания въездов привезли песок.


Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Рабочие Сервисной компании продолжили отделку домика управляющего: провели подшивку и грунтовку потолка, установили освещение и камеры наблюдения, законопатили бревна.


Поселок «Новая Жизнь»

Развитие поселка

Состоялись дорожные работы:

  • срезка 510 метров;
  • оканавливание 540 метров;
  • разравнивание 600 метров. 510 метров будущей дороги размечено техническими точками.


Поселок «Усадьба на Волге 3. Агромарус 2»

Развитие поселка

Состоялась прорезка дороги 1050×10 метров с разравниванием вынутого грунта.


Поселок «Synergy Country Club»

Развитие поселка

Рабочие провели раскопку траншей для водоотведения, а также уборку за ангаром со стороны покрасочной. Электрощитки перевезли на базу для дальнейших работ.


Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»

Развитие поселка

Состоялись кадастровые работы: вынесены технические точки для разметки 670 метров дороги. Проведена прорезка 70 метров территории.


Также рабочие установили для клиентов межевые знаки:

  • 16 металлических в «Усадьбе в Завидово»;
  • 16 деревянных в поселке «Победа 4»;
  • 29 деревянных в «Победе 2»;
  • 16 деревянных в поселке «Горки».


Поселок «Долина Вазузы»

Объединение собственников

4 ноября состоялось собрание членов кооператива поселка. Принято несколько важных решений:

  • сохранить кооператив в текущем виде;
  • продлить срок деятельности председателя кооператива Алексея Зубкова;
  • сохранить операционный бюджет на 2023 год так же, как на 2022 год.

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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