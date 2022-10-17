Новости сервисной компании «Мой гектар» 10–16.10.2022
О работах и коллективном развитии в октябре
В дайджесте мы рассказываем не только о работах в ваших поселках, но и о том, как собственники объединяются и вместе выбирают направления развития своей земли.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ
|Прорезано территории
|Установлено межевых знаков
|Размечено техническими точками
|3200 кв. м
|32
|1560 м
Поселок «Новая Жизнь»
Развитие
Рабочие сервисной компании провели прорезку 150 метров, срезку 590 метров, оканавливание 740 метров и разравнивание 700 метров территории. Под расчистку 1560 метров вынесены технические точки.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие
В домике управляющего рабочие провели выравнивание и подшивку потолка, а также шлифовку стен. Придомовую территорию отсыпали щебнем и провели его разравнивание.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие
Проведена прорезка территории. Продолжается строительство дома управляющего.
Поселок «Бологое»
Развитие
Проведены кадастровые работы: аэрофотосъемка 61 точки панорамы поселка.
Объединение собственников
По просьбе Правления кооператива СК Мой гектар собственники совместно с Председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива приняли участие в судебном заседании арбитражного суда по делу с подрядчиком.
Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»
Развитие
В поселке проведена прорезка 80×10 метров территории и оканавливание 120 метров с разравниванием вынутого грунта.
Объединение собственников
Правление кооператива ознакомилось с ходом работ по дорогам. Решили вопрос с оплатой за юридический адрес и передачей бухучета в сельскохозяйственный потребительский кооператив. Председателю выдали административный доступ в Личный кабинет и инструкцию по работе с опросами
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие
Рабочие сервисной компании отремонтировали и установили ворота въездной группы. Для клиентов установлен 21 металлический межевой знак.
Объединение собственников
Председатель кооператива проинспектировал дорожные работы в поселке и вопросы бухучета — последние планируется передать в сельскохозяйственный потребительский кооператив. Помимо этого решили также насчет оплаты за юридический адрес.
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие
Проведены кадастровые работы и аэрофотосъемка дорог, а также прорезка территории 200×12 метров.
Поселок «Лисицыно»
Развитие
В Лихославльском районе состоялись кадастровые работы — аэрофотосъемка 14 точек панорамы поселка.
Поселок «Усадьба на Волге 4»
Развитие
Под расчистку 660 метров территории рабочие вынесли технические точки.
Поселок «Антоново»
Развитие
Для клиентов установлено 11 металлических межевых знаков.
Поселок «Мирный»
Объединение собственников
Владельцы участков составили список необходимых документов и сведений для работы в поселке, затем передали их новому Председателю сельскохозяйственного потребительского кооператива.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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