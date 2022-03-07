Новости сервисной компании «Мой гектар»: 01-07.03.2022
Весне дорогу, или какие работы выполнялись в наших поселках?
Первая неделя марта выдалась солнечной и плодотворной. Расскажем, что и где сделано за первую весеннюю неделю.
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В поселке «Имение Алексеевское» силами нашей сервисной компании выполнены следующие работы:
- при помощи экскаватора Doosan 300 соединили прорезанные дороги с существующими;
- прорезка и оканавливание дорог;
- доставка рубленой башни на место ее установки;
- водоотведение и оканавливание участка территории у места установки въездной группы;
- сборка въездной группы.
Скоро начнется процесс электрификации поселка «Усадьба Бельгардов». Уже привезены опоры ЛЭП. Также мы продолжаем внешнюю отделку дома управляющего. И отсыпали дороги ПГС.
Продолжается прорезка дорог в поселке «Усадьба в Подмосковье».
В поселок «Парк Патриот» началась переброска техники, и стройбригада приступит к дорожно-строительным (прорезка дорог) и иным работам.
Силами наших специалистов в поселке «Усадьба на Волге» идет прорезка и оканавливание дорог с помощью экскаватором Volvo 36. Из поселка (зона «Большевик») перевезли технику в поселок «Княжьи горы».
В «Лесной усадьбе» мы выполняли работы по прорезке дорог с оканавливанием экскаватором Doosan 175.
Бригада ДСУ занималась прорезкой дорог с разравниванием и оканавливанием эскаватором Doosan 300 в поселке «Новая жизнь».
В поселке «Лисицыно» продолжается прорезка дорог с помощью бульдозера CAT 527.
Идёт монтаж окон и дверей в доме управляющего, сборкой ворот въездной группы в поселке «Усадьба в Завидово». Также наша бригада занимается расчисткой дорог в поселке.
На базу ДСУ прибыл бульдозер Komstsu D-61 из Крыма.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете
Там же Вы можете заказать любую услугу по развитию участка.
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