Новая мера поддержки российских садоводов

Опубликовано: 26.06.2023





В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства окажут поддержку садоводам, которые используют отечественный посадочный материал для садов интенсивного типа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства.

Речь идет о стимулирующих субсидиях для аграриев на закладку и уход за садами семечковых и косточковых культур, в том числе яблок, груш, слив, абрикосов, персиков, вишни и черешни. Теперь при расчете размера этой субсидии будут применять дополнительный коэффициент, учитывающий затраты аграриев на закладку питомников.

Это позволит снизить такие затраты примерно на 20 процентов. Помимо этого, такое решение поможет увеличить производство отечественных саженцев, сформировать базу посадочного материала и питомников. В 2023 году федеральное финансирование этого направления выросло почти в 1,5 раза — с пяти миллиардов до 6,8 миллиарда рублей.

Как сообщала «Парламентская газета», Президент России Владимир Путин поручил Правительству принять дополнительные меры по поддержке аграриев в новых российских регионах для увеличения объемов производства сельхозпродукции.





Источник - Парламентская газета