Выбери участок в каталоге

«Мой гектар» в Московской области: выгодная инвестиция в умные поселки

Опубликовано: 02.07.2021

В течение пяти лет более четырех тысяч россиян в 50 поселках стали собственниками земельных участков проекта «Мой гектар», планируется формирование еще 12. В Московской области поселки проекта стали развиваться в прошлом году, первый из них – в Шаховском районе в 155 км от Москвы.

Мечта о собственном земельном участке, как показывает практика, живет в каждом. Причем есть закономерность - чем больше участок, тем интереснее и масштабнее мечта. Сколько полезного и увлекательного можно воплотить на гектаре! Тем более, есть выгодное предложение в поселке «Усадьба в Подмосковье» по проекту «Мой гектар», где сегодня 10 соток предлагается приобрести стоимостью от 249 тысяч рублей.

Поселок расположен на северо - западе Московской области по Новорижскому шоссе. Эта территория региона считается наиболее экологически чистой. Поэтому по всем параметрам является благоприятной для организации жизненного пространства. На территории городского округа Шаховская расположено Верхнерузское водохранилище. Которое используется для водоснабжения Москвы - подача воды к Рублёвскому гидроузлу, а также регулирования стока реки Рузы. Популярное место отдыха, знаменитое место рыбной ловли среди рыболовов-любителей.

На собственном гектаре в поселке «Усадьба в Подмосковье» можно реализовать проекты по строительству загородных поместий и дач, создать подсобные, садоводческие и фермерские хозяйства, организовать экотуризм, различные формы частного сельскохозяйственного производства или другие направления предпринимательства.

Например, правительство Московской области сообщает, что будет стимулировать развитие в регионе агробизнеса. А проект «Мой гектар» предлагает доступный для стартапов малого и среднего бизнеса земельный ресурс. Благодаря взаимному сотрудничеству, государственная задача может быть решена в регионе быстрее.

По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, интерес к агротуризму как виду отдыха в России растет. Для сельских территорий Московской области это новая «точка роста» и стимул для реализации природного и культурного потенциала.

Как все начиналось

В июне 2016 года в нашей стране стартовала государственная программа «Дальневосточный гектар», которая позволяет гражданину без лишней бюрократии выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке. Проект «Мой гектар» был запущен практически одновременно с госпрограммой «Дальневосточный гектар».

«Тогда возникло понимание, что свободной земли в России достаточно много, но с ней надо правильно обращаться, и каждому человеку для полноценной жизни необходим свой земельный надел. Поэтому и было решено продавать участки, размежеванные на гектары, по ценам в несколько раз ниже среднерыночных», – рассказала заместитель генерального директора компании «Большая земля» Инна Дёмкина.

Все действующие поселки проекта «Мой гектар» расположены по Новорижскому и Ленинградскому шоссе в Московской и Тверской областях. Проект предлагает участки площадью 1 га по цене от 100 тыс. до 10 миллионов рублей.









Ваш гектар – выгодная инвестиция

Опыт проекта показывает, что земля - это та самая удочка, которой так не хватает людям для ощущения полного счастья. Будь это проживание в собственном доме или выгодное инвестирование.

Принципы инвестирования для предпринимателя простые: минимальные инвестиции, короткие сроки и высокая прибыль. Основная задача для предпринимателя - заработать на перепродаже своего участка, как это делает большинство девелоперов на рынке недвижимости. И здесь есть два варианта — вложить деньги и ждать естественного роста. Или вложить деньги и самостоятельно повышать стоимость своего участка. Для этого его необходимо развивать.

У проекта свой парк строительной спецтехники

«Приобретая участок на старте, вы совместно с организатором проекта становитесь девелопером своего участка и поселка. Чтобы за 2-3 года в разы увеличить стоимость своего участка, вам нужно реализовать те виды работ, которые принесут высокую добавленную стоимость и ликвидность. Для этого достаточно следовать уже разработанному в рамках проекта «Мой гектар» плану», - сказал директор по развитию проекта Игорь Калинин.

Вынос границ участка, электрификация, строительство дорог, проект дома — эти мероприятия можно сделать самостоятельно или поручить управляющей компании, а цена участка через год после реализации этих шагов составит не 100 000 рублей, а 1 165 950 рублей.

За пять лет по проекту «Мой гектар» было подано более 100 тыс. заявок на приобретение участков. Среди собственников земельных участков 30% составляют жители таких регионов, как Приморский край, Нижегородская, Архангельская, Мурманская области, Алтайский край и другие. Это подтверждает, что инвестирование в участки проекта «Мой гектар» россияне считают выгодным вложением средств.









Коллективное развитие поселков

В чем выражается участие собственника, когда мы говорим о развитии поселка?

Типовой сценарий развития поселка выглядит следующим образом: старт продаж, базовая подготовка поселка (въездные группы, общие дороги); создание кооператива и голосование по дальнейшему развитию поселка; строительство дорог; подведение электричества по госпрограмме; благоустройство мест общего пользования - детские и спортивные площадки, пляжные зоны; строительство центральной усадьбы кооператива.

При условии, что все этапы регламентированы и контролирует их специально созданная управляющая компания – вы точно справитесь, не волнуйтесь. Управляющая компания «Мой гектар» берет на себя организацию транспортной инфраструктуры, строительство коммуникаций по ценам ниже рыночных, а также решает другие вопросы.

Согласно регламента проекта «Мой гектар», выделены зоны интенсивного и стандартного развития поселков. В первом случае уже нарезаны дороги, поэтапно идет строительство.

Конструктор на сайте позволяет визуализировать развитие участка

Цифровые коммуникации

Среди собственников участков проекта «Мой гектар» применяются современные и удобные методы коммуникации, что позволяет максимально быстро решить срочные вопросы.

Всеми процессами коллективного развития поселка собственники управляют через специально разработанную геоинформационную систему ГИС «Большая земля» и созданный «Личный кабинет». Современные механизмы обеспечили прозрачность сбора средств и общей финансовой ситуации по поселку, что важно для каждого участника проекта.

Собственники поселков совместно принимают решения, что конкретно нужно для благоприятной жизни в поселке. Процесс принятия решения проходит в виде голосования, для чего действует модуль голосования «Online - поселок». Для оперативности можно проводить заочные собрания и голосования через мобильные устройства.

В личный кабинет «Мой гектар» зашиты элементы краудфандинговых платформ для участия собственников в развитии отдельных инфраструктурных проектов на территории поселков, таких как частные фермы, строительные магазины, кемпинги и базы отдыха, рестораны и даже частные детские сады на территории поселков.

На сайте проекта «Мой гектар» познакомьтесь с возможностями для инвестиций и выгодными сезонными скидками на земельные участки в Московской и Тверской областях. Юридическая услуга по оформлению права собственности в рамках проекта предоставляется бесплатно. Возможен дистанционный формат оформления документов.

Источник - Красногорские Вести