«Мой гектар» принял участие в обсуждении проблемных вопросов селхозкооперативов - требуется упрощение процедур разработки граддокументации

Опубликовано: 28.06.2022

Комитет «ОПОРЫ РОССИИ» по сельскому хозяйству 23 июня провел открытое заседание в рамках Международной специализированной торгово-промышленной выставки MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария 2022 на площадке ВДНХ. В заседании принял участие председатель Ассоциации Градостроительного зонирования и территориального планирования, Руководитель Центра Правовой поддержки собственников проекта «Мой гектар» Алексей Чернышов.

Темой для обсуждения стали вопросы развития сельскохозяйственных кооперативов, нормативно-правового регулирования отрасли, трансформации и популяризации сельскохозяйственных форм кооперации в России.

Ответственный секретарь Константин Иванов в начале заседания отметил, что модель развития внутреннего сельскохозяйственного рынка стремительно меняется в силу меняющейся геополитической обстановки. Прекращение импорта ставит острый вопрос о необходимости развития переработки сельскохозяйственных продуктов внутри страны, и именно малый бизнес и кооперативное движение являются действующим механизмом, который позволит решить задачи импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности, решить их оперативно и гибко за счет объединения сельхозтоваропроизводителей.

Константин Иванов также отметил, что одним из сдерживающих развитие факторов является нормативное регулирование кооперативов, действующее около 30 лет, но которое не позволяет стремительно развиваться действующим формам объединений и создавать новые.

Одним из антикризисных инструментов является проект «Мой гектар». На сегодняшний день в реализации проекта «Мой гектар» более 80 поселков общей площадью более 12 тысяч гектаров земли, большая часть - в Тверской области. Создана своя собственная информационная система ГИС «Большая Земля», на основе которой работает цифровая платформа по управлению землей. Собственники не просто заезжают на гектар и начинают свою жизнь, они объединены в кооперативы, имеют возможности проводить голосования в личном кабинете для оперативного решения коллективных вопросов развития земли. В течение одного дня до 500 человек могут принять инфраструктурное решение.

Именно как инструмент для разумной организации процессов коллективного управления сельскохозяйственными кооперативами, опыт проекта «Мой гектар» может быть полезен всей сельхозкооперации России.

По мнению руководителя Центра правовой поддержки собственников проекта «Мой гектар» Алексея Чернышова, есть общие проблемы правового характера у сельскохозяйственных кооперативов: «Переработка сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствующих субъектов предполагает строительство объектов, но данное строительство упирается в большие сроки разработки градостроительной документации и сложные процедуры разработки данной документации. Требуется упрощение процедур разработки градостроительной документации, переход в начальных этапах с разрешительных на уведомительные процедуры в сфере разработки граддокументации, необходимой для строительства объектов по переработке сельхозпродукции».

В заседании приняли участие главы саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, президент СРО «Чаянов», Вершинин Василий Федорович, и президент СРО «Агроконтроль», Морозов Андрей Валерьевич.

«Трудности в объединении сельхозтоваропроизводителей в кооперативы вызваны отсутствием заинтересованности среди них. Необходимо создавать материальные стимулы к объединению (льготы, снижение налогообложения и прочее) – сказал Василий Вершинин.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в лице начальника отдела оценки эффективности мер государственной поддержки и мониторинга Маргариты Александровой поддерживают важность обсуждаемого вопроса и видят необходимость активного взаимодействия между сельхозтоваропроизводителями и органом исполнительной власти для разрешения волнующих отрасль проблем.