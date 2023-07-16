Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»

Модульный отель или пятизвездочный глэмпинг: в чем разница

Опубликовано: 16.07.2023


Туристов хотят уведомлять об уровне услуг в некапитальных и модульных гостиницах.

Места размещения туристов на природе хотят классифицировать, чтобы уточнить требования для них. Для подобных локаций хотят ввести сначала добровольную, а потом и официальную звездочность. Такой законопроект подготовил зампредседателя Комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.


С комфортом в лесу

Кривоносов подготовил поправки в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности…»: в нем может появиться понятие «модульный отель». Это будут огороженные территории с контролируемым доступом и расположенными на них некапитальными строениями, где предоставляют услуги временного размещения и обеспечения временного проживания, то есть места для сна и отдыха, а также оказывают другие дополнительные услуги в сфере туризма. То есть под это определение подходят объекты, которые сейчас часто называют глэмпингами.

Среди предлагаемых нововведений возможность долгосрочной аренды территории, ведения деятельности на землях сельхозназначения и лесного фонда, на особо охраняемых природных территориях с соблюдением необходимых требований, а также добровольная классификация модульных отелей, которую впоследствии хотят перевести в обязательную. Правила такой классификации будет утверждать Минэкономразвития, там будут и форма свидетельства о присвоении определенной категории, и требования об информировании о ней потребителей.

Также ведомство будет вести единые перечни классифицированных модульных отелей и аккредитованных организаций, которые занимаются такой классификацией.

Отказать в ней отелю смогут из-за непредоставления необходимых документов, наличия в них недостоверной информации, а также несоответствия ни одной из категорий. По этим же причинам могут приостановить и уже выданное свидетельство о присвоенной категории. Чтобы не лишиться его окончательно, причины приостановки придется устранить.

В рекламе модульного отеля можно будет упоминать только присвоенную ему категорию. Иначе нарушителя привлекут к административной ответственности.

Еще одну поправку депутат предлагает внести в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». По ней модульные отели смогут получать разрешение на розничную продажу алкоголя.


Важно — не помешать

По мнению Кривоносова, этот законопроект особенно актуален из-за особенностей летней туристической кампании в российских регионах в нынешних геополитических условиях. Во-первых, возрос спрос на внутренний туризм. А во-вторых, организаторы туристической инфраструктуры часто используют легковозводимые объекты.

«Основная цель законопроекта в том, что в настоящее время есть разные глэмпинги, кемпинги, а люди не понимают до конца, что это такое», — сказал парламентарий. Потому что, по его словам, глэмпинг — это модульный отель, который должен классифицироваться звездами, а кемпинг — для отдыха автолюбителей, которые приезжают на специальные стоянки и живут либо в машинах, либо ставят рядом с ними палатки. Получается, что такие локации решают разные функциональные задачи, поэтому их нужно развести в законе и определить требования к размещению.

Классификация нужна, чтобы людей не вводили в заблуждение и локации с палатками невысокого уровня. Однако сразу сделать ее обязательной нельзя, это может затормозить развитие такого направления туризма. «А у нашей страны грандиозные природные возможности, и если навести здесь порядок, это легче будет и финансировать, и развивать», — подытожил депутат.


Источник - Парламентская газета

Поделиться:

Читайте также:

17.07.2023

Проблемы загородных жителей и пути решения

17.07.2023

Какой бассейн поставить на своем участке?

17.07.2023

Земля в один клик: как заработать на развитии участков с помощью цифровых решений

17.07.2023

Как оформить пустующий участок земли в собственность: 5 законных способов

17.07.2023

Малоуходный сад: основные правила создания

17.07.2023

Как получить землю СНТ бесплатно

17.07.2023

Как получить землю бесплатно в Московской области

17.07.2023

Бизнес на своем участке земли: идеи и советы

17.07.2023

Как оформить реконструкцию дома на собственной земле

Все новости
моепоместье.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).