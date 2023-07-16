Модульный отель или пятизвездочный глэмпинг: в чем разница

Опубликовано: 16.07.2023





Туристов хотят уведомлять об уровне услуг в некапитальных и модульных гостиницах.

Места размещения туристов на природе хотят классифицировать, чтобы уточнить требования для них. Для подобных локаций хотят ввести сначала добровольную, а потом и официальную звездочность. Такой законопроект подготовил зампредседателя Комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.





С комфортом в лесу

Кривоносов подготовил поправки в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности…»: в нем может появиться понятие «модульный отель». Это будут огороженные территории с контролируемым доступом и расположенными на них некапитальными строениями, где предоставляют услуги временного размещения и обеспечения временного проживания, то есть места для сна и отдыха, а также оказывают другие дополнительные услуги в сфере туризма. То есть под это определение подходят объекты, которые сейчас часто называют глэмпингами.

Среди предлагаемых нововведений возможность долгосрочной аренды территории, ведения деятельности на землях сельхозназначения и лесного фонда, на особо охраняемых природных территориях с соблюдением необходимых требований, а также добровольная классификация модульных отелей, которую впоследствии хотят перевести в обязательную. Правила такой классификации будет утверждать Минэкономразвития, там будут и форма свидетельства о присвоении определенной категории, и требования об информировании о ней потребителей.

Также ведомство будет вести единые перечни классифицированных модульных отелей и аккредитованных организаций, которые занимаются такой классификацией.

Отказать в ней отелю смогут из-за непредоставления необходимых документов, наличия в них недостоверной информации, а также несоответствия ни одной из категорий. По этим же причинам могут приостановить и уже выданное свидетельство о присвоенной категории. Чтобы не лишиться его окончательно, причины приостановки придется устранить.

В рекламе модульного отеля можно будет упоминать только присвоенную ему категорию. Иначе нарушителя привлекут к административной ответственности.

Еще одну поправку депутат предлагает внести в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». По ней модульные отели смогут получать разрешение на розничную продажу алкоголя.





Важно — не помешать

По мнению Кривоносова, этот законопроект особенно актуален из-за особенностей летней туристической кампании в российских регионах в нынешних геополитических условиях. Во-первых, возрос спрос на внутренний туризм. А во-вторых, организаторы туристической инфраструктуры часто используют легковозводимые объекты.

«Основная цель законопроекта в том, что в настоящее время есть разные глэмпинги, кемпинги, а люди не понимают до конца, что это такое», — сказал парламентарий. Потому что, по его словам, глэмпинг — это модульный отель, который должен классифицироваться звездами, а кемпинг — для отдыха автолюбителей, которые приезжают на специальные стоянки и живут либо в машинах, либо ставят рядом с ними палатки. Получается, что такие локации решают разные функциональные задачи, поэтому их нужно развести в законе и определить требования к размещению.

Классификация нужна, чтобы людей не вводили в заблуждение и локации с палатками невысокого уровня. Однако сразу сделать ее обязательной нельзя, это может затормозить развитие такого направления туризма. «А у нашей страны грандиозные природные возможности, и если навести здесь порядок, это легче будет и финансировать, и развивать», — подытожил депутат.





Источник - Парламентская газета