Минсельхоз: как «сделать» идеальный агротуризм

Опубликовано: 13.07.2023





Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на пленарном заседании агропромышленного форума в Иркутске сообщила, что Минсельхоз предложит фермерам своё видение стандартов услуг агротуризма для городских жителей

Средства гранта «Агротуризм» можно направить на создание объектов для размещения туристов, их обустройство и подключение к инженерным коммуникациям, покупку туристического оборудования, работы по благоустройству территории, а также на ряд других мероприятий. При этом в стране пока что нет чётких стандартов, которые могли бы подсказать фермерам, каким должен быть качественный отдых горожан в сельской местности.

«Пока у нас ещё нет установленных стандартов, поэтому пока кто в лес, кто по дрова, у каждого своё видение. И у нас тоже пока своё видение. Соответственно, мы в этом году попытаемся как-то это видение «слепить», чтобы было понимание, чем должен заниматься фермер в рамках туризма, какие должны быть подходы у фермера в рамках туризма для того, чтобы предоставлять дополнительную услугу к своему бизнесу для городских в большей степени жителей, чтобы городские жители посмотрели, как можно жить на селе, насколько это интересно», — рассказала Лут.

Напомним, что грант «Агротуризм» составляет от трёх до десяти миллионов рублей. Чем больше инициатор проекта готов вложиться в его реализацию, тем большую сумму господдержки он может получить.





Источник - Свое фермерство