Минсельхоз: господдержка АПК будет сохранена в 2024 году

Опубликовано: 21.06.2023





Российские власти в 2024 году сохранят все меры поддержки для малого бизнеса в сфере сельского хозяйства. Об этом в среду журналистам сообщила заместитель главы Минсельхоза РФ Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Удмуртию.

«Все меры поддержки, которые у нас сейчас установлены государством, сохраняются. Порядка 12 млрд (рублей) в год мы выделяем на малый бизнес в нашей отрасли. Сохраняются все меры, связанные с грантами, с субсидиями», — сказала она.

По ее словам, продолжится развитие агротуризма, эта мера поддержки была введена в прошлом году. В 2024 году на нее предусмотрено финансирование в размере 700 млн рублей. Как отметила Оксана Лут, сейчас действуют 124 проекта, ожидается увеличение проектов, а также трафика городских жителей по сельским территориям.

«Очень нравится она (мера поддержки) нашим фермерам, потому что позволяет привлекать больше людей, больше потребителей к себе в хозяйства, чтобы продавать продукцию, чтобы люди, которые живут в городах, смотрели, как производится фермерская продукция, останавливались ночевать где-то», — добавила замглавы министерства.

Малый бизнес является ключевой опорной силой в развитии сельских территорий. На таких территориях живут 25% населения страны, отметила Оксана Лут.





Источник - ТАСС