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Какой материал для строительства самый популярный в 2023 году

Опубликовано: 23.06.2023


Особенно востребованы у заемщиков дома среднего размера, а строят чаще всего из газоблоков, выяснили аналитики банка ДОМ.РФ.

Почти каждый второй дом (43%), купленный в кредит в 2023 году, был построен из газобетона. Такие данные содержатся в исследовании банка ДОМ.РФ.

Эксперты проанализировали, дома какой площади и из каких строительных материалов выбирали заемщики банка, которые оформляли ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в этом году. Выяснилось, что наибольшей популярностью пользуются дома небольшого размера — от 100 кв. м до 150 кв. м, их покупали в кредит 47% заемщиков. Жилье с таким метражом чаще всего строят в Краснодарском крае, Татарстане, Самарской, Новосибирской и Челябинской областях.

На дома площадью до 100 кв. м было выдано почти треть кредитов (30%), чаще всего их брали жители Ростовской, Тюменской, Свердловской, Воронежской и Саратовской областей. Еще 23% пришлось на дома площадью более 150 кв. м. Такие дома покупались в кредит преимущественно в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тверской областях.

В разрезе стройматериалов, по данным банка ДОМ.РФ, 43% покупателей ИЖС выбрали дома из газоблоков. На втором месте (25%) — кирпичные дома. Еще 21% предпочел деревянные дома. По словам заместителя председателя правления банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, в целом квадратный метр индивидуального дома обходится дешевле, чем в городской многоквартирной застройке.

«При этом семья выигрывает пространство — средняя площадь частного дома в наших выдачах составляет 125 кв. м. Для сравнения, в многоквартирном домостроении это 50 кв. м», — отметил банкир.

По данным аналитиков «Домклик» Сбербанка, сегмент ИЖС демонстрирует высокие темпы роста ипотечного спроса, существенно обгоняя по этому показателю первичный и вторичный рынки жилья. В мае выдачи ипотеки на ИЖС, как следует из статистики по заемщикам Сбербанка, выросли к апрелю на 56,1%. На первичном и вторичном рынках рост составил 1,8% и 0,4% соответственно. В результате доля ипотеки на ИЖС в майских выдачах Сбера составила 8% против 5% в апреле.


Источник - РБК.Недвижимость

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