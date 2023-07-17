Какой бассейн поставить на своем участке?

Опубликовано: 17.07.2023





Как грамотно выбрать мобильный бассейн для дачи, как ухаживать за ним и сколько это стоит — эти и другие вопросы разбираем вместе с экспертами

Теплое лето в сочетании с распространенностью удаленного режима работы сподвигли многих перебраться за город. В последние годы люди стали чаще заниматься обустройством своего участка — организовывать лаундж-зоны, строить беседки и детские площадки. Фаворитом в этом вопросе становятся бассейны: охладиться в 30-градусную жару в собственном бассейне под березой стало настоящей мечтой жителя мегаполиса.

Вместе с экспертами рассказываем, как грамотно выбрать мобильный бассейн для загородного дома и сколько это стоит.

Эксперты в этой статье:

дизайнер, основатель студии Grande Familia (iRoomproject) Инна Каминская; менеджер интернет-магазина «Твой Дом» по закупкам бассейнов Мина Оруджева; директор по развитию девелоперской компании ZS-GROUP Антон Алимов.





Надувной или каркасный?

Выбор бассейна для загородного дома — дело ответственное, к которому нужно подходить с вниманием. Для начала необходимо решить, кто будет пользоваться бассейном (дети или вся семья), и определиться с конкретным видом и бюджетом покупки. Мобильные уличные бассейны бывают двух видов: каркасные и надувные. Плюс таких бассейнов — они занимают мало места, их легко демонтировать и не требуется сложного и дорогостоящего ухода.

Самый простой и бюджетный вариант установки бассейна здесь и сейчас — покупка надувного бассейна. «Надувные бассейны от каркасных отличаются мягкими надувными бортами, наполненными водой. Они не имеют каркаса, надуваются и сдуваются насосом. Высота у них обычно небольшая — около 1 м, по форме в большинстве случаев такие бассейны круглые», — рассказывает дизайнер, основатель студии Grande Familia (iRoomproject) Инна Каминская.

Видовая линейка уличных бассейнов достаточно проста. Это бассейны для детей (совсем маленьких и школьников) и бассейны для взрослых (для всей семьи). Детские бассейны могут быть совсем небольшими — глубиной от 30–50 см до 1 м. Бассейны для всей семьи рассчитываются на пять — восемь человек и достигают объема нескольких тонн воды, а высота бортика превышает 1–1,3 м. Самая интересная комплектация таких бассейнов — надувные джакузи. Такие системы более сложные и оснащены термодатчиками и системами аэрации воды, отмечает дизайнер.

Делая выбор в пользу всей семьи, следует остановиться на каркасных конструкциях. Сюда же можно отнести и спа-бассейны с различными массажными функциями, рекомендует менеджер по закупкам бассейнов интернет-магазина «Твой Дом» Мина Оруджева. Каркасные бассейны более габаритные и состоят из стальных трубок, образующих жесткую конструкцию — чашу из плотного армированного ПВХ. Эта конструкция разборная с жесткой основой, позволяющей опираться на бортики. Форм у каркасных бассейнов гораздо больше, чем у надувных, — они могут быть круглыми, овальными и прямоугольными. По размерам они тоже более объемные — глубина в них в среднем около 2 м, а диаметр — до 7 м. Каркасный бассейн можно собрать весной и разобрать в конце лета.





Как определиться с размером бассейна

Выбор размера зависит от того, планирует семья в нем только купаться или полноценно плавать, какое количество членов семьи одновременно будет пользоваться бассейном. «Стандарт площади на одного человека: на ребенка — 1 кв. м, на взрослого — 1,5–2 кв. м. Для пловцов рассмотрите модели с габаритами не менее 2,5 м в ширину, 5,5 м в длину», — рекомендует Мина Оруджева.

Уровень заполнения бассейна не должен превышать 10 см от верха бортика, чтобы исключить риски подтопления окружающей территории. Оптимальная глубина детских бассейнов в зависимости от возраста: до полутора лет — 17 см, 1,5–3 года — 50 см, 3–7 лет — 70 см, 7–12 лет — 100 см. Уровень воды для взрослых должен быть не менее 1,5 м. «Конечно, если вы ищете вариант, чтобы просто охладиться в жару или окунуться после бани, можно рассмотреть высоту скромнее», — добавила эксперт.





Сколько это стоит

Цена уличных надувных бассейнов зависит от вида и размеров. Но в целом логика единая: чем больше чаша — тем она дороже, чем совершеннее конструкция и лучше оснащение — тем выше цена. Например, небольшие детские бассейны в среднем стоят от одной до нескольких тысяч рублей. Стоимость надувных бассейнов для всей семьи уже выше — в среднем от 5 тыс. до 30–40 тыс. руб.

Плюс насос — еще около 2 тыс. руб. Крупные каркасные бассейны еще дороже, но и тут разброс цен достаточно большой: от 10–20 тыс. до 100 тыс. руб. и выше. Если речь идет о бассейне-джакузи, то цена начинается от 150–200 тыс. руб.





Как установить бассейн на даче

Для установки любого бассейна в первую очередь нужно определиться с местом и специально оборудовать его. Площадка должна быть плоская, ровная, очищенная от камней, корней и прочих элементов, способных повредить дно искусственного водоема. Обычно вопрос с неровными участками решается с помощью песчаной подушки — снимается верхний плодородный слой почвы и засыпается песком.

>«Старайтесь расположить бассейн вдали от оборудования, острых веток деревьев и других предметов, которые могут повредить конструкцию бассейна. Место, на котором расположен бассейн, должно быть ровным. Стоит предусмотреть рядом наличие места для слива воды, канализацию и водопровод, а также электропитание, чтобы можно было подключить освещение, подогрев воды и водяные фильтры», — советует Инна Каминская.

Бассейны часто размещаются на специальных основаниях, которые обычно приобретаются вместе с основной конструкцией. Если такого основания нет, хорошо подойдет плотная пленка ПВХ, линолеум или тонкий пластик. Что касается деревянных подиумов, то они могут не подойти из-за возможной деформации и повреждения конструкции. Этот момент нужно учитывать.

В целом процесс установки мобильных бассейнов несложный — необходимо следовать инструкции и выбрать правильное место. Рядом с бассейном можно организовать небольшую лаундж-зону. Например, купить пару лежаков, надувные кресла-мешки или мебель для дачи — и будет настоящий курорт.





Как сохранять чистой воду в бассейне на даче

Просто установить бассейн — мало, очень важно поддерживать его в надлежащем состоянии. Уход за уличным бассейном достаточно прост, если делать это вовремя. В первую очередь необходимо следить за водой — зацветшая в бассейне вода может стать причиной отравления, особенно у детей.

«Для борьбы с водорослями и бактериями самое действенное средство — таблетки с хлором. Для обеззараживания воды достаточно следовать инструкции. Важно ежедневно на один-два часа включать утром и вечером насосный фильтр, имеющий сменные картриджи», — советует менеджер интернет-магазина «Твой Дом» по закупкам бассейнов. «Если в загородном доме вы появляетесь только в выходные, используйте розетку для подключения насоса, оснащенную суточным таймером. Тогда фильтрация воды в бассейне будет происходить автоматически. Не забывайте тщательно промывать картридж, своевременно менять его (в среднем один раз в месяц)», — добавила эксперт.

В процессе эксплуатации необходимо чистить бассейн с помощью сачка, сетки или фильтрующего насоса, добавила Инна Каминская. Бассейн лучше накрывать специальным защитным покрывалом, которое поможет избежать попадания листвы в бассейн и мелкого мусора. На зиму необходимо проводить консервацию бассейна — сливать воду, чистить оборудование и саму конструкцию.





Капитальное строительство бассейна

Если говорить о стационарном бассейне, то подход к его строительству более серьезный. Помимо выбора места, размера бассейна, придется заказывать для него проект, а в некоторых случаях и получать разрешение на строительство — если его размер будет больше 5 куб. м. Без помощи специалистов тут уже не обойтись — придется обращаться в специализированную компанию.

Вариантов изготовления стационарных бассейнов множество, все зависит от свободной площади под бассейн и свободных денег. Стационарный бассейн изготавливается из разных материалов — бетона, металла, керамического кирпича, многослойного стекла, пластика и полипропилена.

«Основной расход для такого бассейна — это стоимость сооружения чаши. Также цена складывается из затрат на сооружение котлована для такой чаши, очистку участка, обустройство на дне котлована гравийной подушки, бетонной плиты, гидро- и теплоизоляции», — рассказывает основатель студии Grande Familia (iRoomproject).





Бассейны в загородных поселках

Антон Алимов, директор по развитию девелоперской компании ZS-GROUP:

Для полноценного круглогодичного пользования бассейном необходим комплекс довольно сложных и дорогостоящих работ, начиная от самого бассейна с оборудованием и заканчивая отапливаемым строением. Что касается бассейнов в коттеджных поселках, то, разумеется, любой инфраструктурный объект повышает ликвидность и ценность загородной недвижимости. Например, при условной стоимости небольшого спа-комплекса с бассейном около 30 млн руб. на каждое домовладение поселка из 170 домов «приходится» всего по 180 тыс. руб. При этом продажная стоимость домовладения только из-за наличия в поселке бассейна может вырасти не менее чем на полмиллиона-миллион рублей.





Однако важнейшим моментом становится стоимость, опыт и организация эксплуатации такого объекта на территории поселка. Помимо санитарных, юридических и эксплуатационных мероприятий, требуется еще иметь опыт правильного управления таким объектом. Ажиотаж выходных дней, когда желающих поплавать много, сменяется относительно спокойными буднями. Необходимо правильно распределять потоки. В любом случае — особенно сейчас, в условиях ограниченного передвижения по миру — возможность иметь собственный бассейн становится конкурентным преимуществом и необходимой для комфортного отдыха роскошью.





Источник - РБК.Недвижимость