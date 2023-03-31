Как получить землю от государства бесплатно

Опубликовано: 31.03.2023

Получить землю в собственность и не заплатить за это ни копейки могут определенные категории граждан. Это не фантастика, а факт, закрепленный в законе. Земля раздается из муниципального или государственного фонда не всем желающим, а на определенных основаниях. Кто может рассчитывать на бесплатные сотки и для какой цели? Ответ на этот вопрос дают наши земельные юристы.

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Какие земельные участки раздаются государством

Оформить бесплатную землю могут лица, относящиеся к льготным категориям, а также участники программ развития. Все остальные могут также получить участок не совсем даром, но по цене значительно ниже рыночной.

К таким случаям относятся следующие.

Бесплатные земельные наделы для льготников. Лица, имеющие заслуги перед государством, которые отмечены наградами, могут получить землю площадью 8-25 соток. Претенденты могут навести справки в МФЦ или местной администрации.

Бесплатные гектары для строительства. Программа «Дальневосточный гектар» и другие региональные программы позволяют получить довольно крупный надел площадью в 1 га для строительства на нем дома или ведения сельскохозяйственной деятельности. В большинстве случаев земля дается безвозмездно сроком на 5 лет, а по окончании оформляется долгосрочная аренда на льготных условиях.

Бесхозные земли и домостроения. Заброшенных участков на территории России можно найти большое количество, причем среди них встречаются варианты с домами в хорошем состоянии. Чаще всего они расположены в глубинке или на территории дачных товариществ, но это не всегда критично. Закон дает право гражданам получить в собственность такую недвижимость практически даром. В этом случае важно убедиться, нет ли у нее законных владельцев. Бесхозная земля переходит в собственность государства и реализуется на аукционе. Если претендент на недвижимость всего один, то его цену никто не перебьет.

Существует один нюанс, который дает право получить участок бесплатно. Для этого нужно открыто пользоваться им в течение 15 лет и предоставить вместе с заявлением нужный пакет документов.

Кто может получить землю бесплатно

Все категории граждан, которые могут рассчитывать на бесплатный земельный участок, определены в статье 39.5 ЗК РФ. В ней дан исчерпывающий ответ на вопрос в соответствии с нормами действующих федеральных законов

Многодетные семьи

По решению уполномоченного органа муниципальная земля может быть передана бесплатно в собственность граждан, у которых три и более ребенка, для следующих целей:

индивидуальное жилое строительство;

личное подсобное хозяйство;

некоммерческое садоводство и огородничество.

Земля предоставляется многодетной семье только один раз, причем в равных долях для каждого члена семьи. Процедура получения земельного участка имеет некоторые региональные особенности.

Другие категории граждан

Земля предоставляется бесплатно для вышеуказанных целей следующим льготникам.

Герои СССР и Герои России, полные кавалеры Ордена Славы.

Герои Социалистического Труда и Героем Труда Российской Федерации, полные кавалеры Ордена Трудовой Славы.

Лица, определенные региональным законодательством.

Как оформить бесплатный земельный участок

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Сказать, что процедура получения бесплатной земли проходит быстро и просто, нельзя. Обязательно требуется составление межевого плана с привлечением кадастрового инженера. Если на земле находится дом и другие строения, а недвижимость стоит на кадастровом учете, то будет нужен технический план. Эти услуги платные, поэтому претендент должен быть готов понести расходы для оформления бумаг.

Придется потрудиться, чтобы собрать пакет документов, которые подтверждают право на льготу. Все бумаги нужно предоставить в местный фонд, который распоряжается недвижимостью. Рассмотрение заявления происходит в установленные сроки. Если последует отказ, то он будет мотивированным. В случае положительного решения с гражданином заключается договор.

Для регистрации земельного участка в Росреестре необходимо иметь на руках постановления уполномоченного органа. По окончании этой процедуры нужно взять выписку ЕГРН, которая подтверждает право собственности на землю, полученную бесплатно.

Какие нужны документы

Заявление на получение бесплатного земельного надела подкрепляется следующим пакетом документов:

гражданский паспорт (копия);

план межевания;

бумаги, подтверждающие право получения земли бесплатно;

справка о составе семьи (для многодетных семей);

справка, подтверждающая, что претендент работает в муниципальном образовании;

нотариально заверенная доверенность, если дела ведет представитель.

Собственно земля для получателя будет бесплатной, но межевание, составление технического плана и регистрация в Росреестре – платные услуги. Однако их стоимость несопоставима с ценой сотки, поэтому данные расходы можно считать несущественными.