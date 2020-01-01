Выбери участок в каталоге

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Как получить лес от государства?

Опубликовано: 17.03.2022

Граждане России имеют право на лес от государства. Некоторые люди могут получить бесплатную древесину, некоторые – с большой скидкой или на особых условиях, остальные – по льготной цене. Рассказываем, как реализовать свое законное право.

1.Кто имеет право на бесплатный лес, а кому полагаются льготы?

По действующему законодательству, каждый гражданин России имеет право на лес от государства – или бесплатно, или на льготных условиях, или по договору купли-продажи. Это регламентирует ст.30 Лесного кодекса:

По ч.1 ст.30 Лесного кодекса граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и собственных нужд.

По ч.4 ст.30 Лесного кодекса граждане могут заготавливать древесину для личных целей по договорам купли-продажи лесных насаждений.

Власти каждого региона детализируют и уточняют эти правила, поэтому списки льготников везде могут быть разными. По Федеральному законодательству, бесплатный лес положен только коренным народам Сибири, Севера и Дальнего Востока. Регионы расширяют этот список по своему усмотрению, но в большинстве случаев в список тех, у кого есть право на бесплатный лес, входят ветераны войны и участники боевых действий.

2.Кто может получить лес на льготных условиях?

Скидку до 50% могут получить малоимущие граждане, которым лес нужен для ремонта дома, многодетные или семьи, получившие от государства бесплатные участки для строительства, молодые специалисты и люди с инвалидностью.

Повторимся: это зависит от решения региональных властей. В Алтайском крае, например, скидки и льготы на покупку леса для граждан какого-то определенного социального статуса не предусмотрены, зато в региональном законе прописано, что они могут получить лес «в первую очередь». Остальным категориям граждан дается право заготовить древесину в лесу по договору купли-продажи (но все равно по льготной цене – это выгодно даже с учетом погрузки и доставки, которые оплачиваются отдельно). Лесной кодекс запрещает перепродавать такую древесину: она предназначается только для собственных нужд гражданина. Нарушители закона будут платить огромный штраф (в десять раз больше, чем было заплачено за лес).

3.Что означает формулировка «для личных целей» в Лесном кодексе? Сколько древесины можно получить?

Выписать государственный лес даже по договору купли-продажи можно только на личные нужды: строительство, ремонт, реконструкцию домов или хозпостроек, их отопление и другие хозяйственные надобности.

В каждом регионе установлены свои нормативы, например, правительством Московской области установлены следующие:

Деловая древесина:

  • Для строительства жилых строений или жилых домов на землях населенных пунктов: до 150 кубометров раз в 20 лет;
  • Для строительства и ремонта жилых построек на землях населенных пунктов: до 20 кубометров раз в пять лет;
  • Для строительства жилых строений, хозяйственных построек на дачных земельных участках, садовых земельных участках, огородных земельных участках: до 30 кубометров раз в пять лет;
  • Для ремонта или реконструкции жилых строений или жилых домов: до 20 кубометров раз в 10 лет.

Дровяная древесина:

Для отопления жилых строений или жилых домов: до 20 кубометров ежегодно.

Но если произойдет какая-то трагедия – пожар, наводнение, землетрясение или что-то еще, приобрести древесину можно будет вне очереди. Еще: купить или получить древесину на один объект может только один гражданин (если муж и жена надумают выписать древесину на ремонт одного и того же дома, у них ничего не получится).

4.Куда обращаться, чтобы получить древесину?

В каждом регионе свой порядок, но, как правило, сначала нужно обращаться в орган местного самоуправления – там вас должны поставить на учет, как гражданина, который испытывает потребность в древесине для собственных нужд.

Принять это заявление обязаны. В заявлении нужно указать паспортные данные, адрес, наименование лесничества, в котором вы намереваетесь получить дрова (список лесничеств можно найти на сайте профильного министерства региона: оно может называться Министерством лесного хозяйства, Министерством природных ресурсов и пр; вы имеет право выбрать любое лесничество в своем регионе), написать, какой объем древесины вы хотите приобрести, в каких целях и какие качественные показатели у этой древесины нужны быть. По закону, местные власти должны рассмотреть заявление за 20 дней и сообщить, поставили вас на учет или отказали. Лучше с этим не тянуть – в списки нуждающихся в лесе обычно вписывают «в порядке очередности поступления заявлений». Затем списки передают в лесничество, с которым вы заключите договор купли-продажи.

5.Как правильно взаимодействовать с лесничеством, какие есть подводные камни?

Сейчас заявление в лесничество можно подать через Госуслуги (набираете в поиске «древесина» или «дрова») и просто заполняете всплывающие окошки. Это самый простой и надежный способ: так точно сделаешь все корректно, а неправильно поданное заявление и недостаточный пакет документов «являются основанием для принятия решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления».

Какие документы прилагать к заявлению, зависит от ваших целей: для покупки дров может понадобиться справка из администрации о том, что у вас нет центрального отопления, для строительства дома – уведомление о соответствии (которое сейчас заменяет разрешение на строительство), для строительства бани или другой постройки – правоустанавливающий документ на земельный участок, для ремонта – правоустанавливающие документы на участок и дом.

6.Сколько валежника можно собирать бесплатно?

Валежник законом от 18 апреля 2018 г. № 77-ФЗ «О внесении изменений в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации» отнесен к недревесным лесным ресурсам, и теперь его можно собирать в неограниченных объемах и не уведомлять об этом лесничество и местную администрацию. Заготавливать бесплатный валежник можно круглый год. Использовать при этом разрешается только ручной инструмент: топоры, ручные пилы или бензопилы.

7.Что считается валежником по закону?

Важно точно знать, какую именно древесину закон относит к валежнику, чтобы не нарваться на административную или даже уголовную ответственность за незаконную рубку. Валежник – это части стволов деревьев, ветки или сучья, которые лежат на земле. Если дерево мертвое, но стоит корнями в земле, рубить или пилить его запрещено: по закону это не валежник, а сухостой. Или наоборот – ураган с корнями выворотил из земли дерево, но ветки у него еще зеленые, оно пока не умерло: закон определяет такое дерево как ветровальное, это не валежник.

Валежником считается только дерево с признаками естественного отмирания: на нем уже нет листьев или хвои, кора на стволе частично отслоилась, древесина серая, безжизненная. Рубка сухостойных и ветровальных (как снеговальных) деревьев квалифицируется как хищение или уничтожение государственного имущества и грозит серьезными неприятностями, в том числе штрафом до 500 000 рублей или даже лишением свободы (в зависимости от объемов рубки).

Запрещается также собирать порубочные остатки, все равно – от незаконных рубок или лесосечных работ. Если видно, что дерево срубили или спилили, это не валежник.


Foo


Источник - FORUMHOUSE

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