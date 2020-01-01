Выбери участок в каталоге

Как получить гектар земли в Подмосковье

Опубликовано: 01.11.2020

Многие москвичи мечтают перебраться в район с хорошей экологией, но неподалеку от Москвы. Поэтому многие стремятся купить участок земли в Подмосковье и приезжать туда летом либо переехать на дачу окончательно. Однако приобретение собственной земли — дорогое удовольствие. Есть ли у россиян возможность получить подмосковный гектар бесплатно?

Проект «Мой гектар»

Многие слышали о государственной программе «Дальневосточный гектар», которая предоставляет желающим более 1 га и действует на территории Сибири и Дальнего Востока. Однако подобный проект реализуется и в центральном регионе России. Он называется «Мой гектар» и работает благодаря компании «Большая земля», которая больше 10 лет занимается этой сферой. В настоящее время две этих земельных программы являются единственными в РФ.

Какие участки можно получить

Участники программы «Мой гектар» имеют право получить участок площадью 1 га и более в подмосковном регионе. Также есть возможность выбрать землю в других центральных регионах, например, около Твери, Калуги, Владимира и т.д.

Получение является условно бесплатным, то есть за 1 гектар новый владелец отдает от 50 тысяч рублей. Это, разумеется, значительно ниже любых рыночных цен на подмосковную землю. Новый владелец официально получает право собственности на участок, поэтому сразу может перепродавать его или сдавать в аренду (в «Дальневосточном гектаре» это запрещено). Если целью было строительство, то в дальнейшем возможна продажа участков, коттеджа, дачи, которые построены на полученной земле.

Под какие цели выдают землю

Проект предполагает, что новые владельцы участка будут заниматься одним из следующих видами деятельности:

садовое строительство;

дачное строительство;

фермерское хозяйство;

сельскохозяйственное производство. Центральные регионы обеспечивают благоприятные условия для растениеводства и животноводства. Умеренный континентальный климат, смена времен года, супесчаные почвы, слабое промерзание грунта — все эти факторы положительно влияют на возможности владельцев участков.

Плюсы и минусы программы

Достоинства проекта:

участки в центральных регионах находятся в благоприятном климате с хорошей экологией;

многие поселки рядом с участками имеют развитую инфраструктуру и подключены к необходимым коммуникациям;

москвичам не придется переезжать в регионы, так как участки находятся в 1-3 часах езды от столицы;

юридическое сопровождение участников программы предоставляется бесплатно;

цена за участки — условная и намного ниже рыночной.

Программа создана для того, чтобы жители центральных регионов смогли получить земли в специально размежеванных зонах. В результате все больше людей построят дачи, попробуют вести фермерское хозяйство и в то же время не будут вынуждены кардинально менять образ жизни и место пребывания. Единственный недостаток «Моего гектара» — ограничение на число участков. На сайте организатора акции «Большая земля» есть вся актуальная информация о проекте.

Как принять участие в проекте

Чтобы воспользоваться своей возможностью получить гектар земли в Подмосковье, нужно сделать следующее:

проверить на сайте «Мой гектар» информацию о доступных участках;

заполнить электронную форму или связаться со специалистом по телефону;

выбрать участок и забронировать его удаленно (для тех, кто не успевает приехать на осмотр вживую);

подписать договор и оплатить условную стоимость;

юристы компании передадут документы в регистрационную службу, а после завершения оформления вернут их собственнику.

Участки от государства и муниципалитета

Жители Подмосковья имеют право получить участок земли и безвозмездно им пользоваться. Законодательным основанием являются статьи Земельного кодекса РФ, утверждающие, что граждане могут получить участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также бессрочно принадлежащие организациям.

Кто может получить участок в безвозмездное пользование

Некоторые категории физических и юридических лиц имеют законное право претендовать на получение участка от государства:

Специалисты. Лица, имеющие определенный уровень образования и работающие по специальности могут получить землю для ИЖС и ЛПХ на срок до 6 лет.

Работники транспорта, лесного хозяйства или промышленности предприятий охотничьего хозяйства, природных заповедников, национальных парков и другие. Эти люди могут получить служебные земельные наделы на срок трудового договора с соответствующей организацией.

Бюджетные организации, то есть казенные предприятия, центры исторического наследия бывших президентов РФ, органы государственной власти и местного самоуправления, муниципальные учреждения. Им предоставляется земля сроком на 1 год.

Некоммерческие организации (НКО), созданные для ведения огородничества, садоводства, жилищного строительства. Землю выдают на 5 лет или другой срок, предусмотренный законодательством.

Религиозные организации, если на земле находятся их здания или планируется постройка таковых (религиозного или благотворительного назначения).

Наниматель служебного жилья. Предоставляется гражданам на срок действия договора найма служебного жилья.

Как получить земельный участок

Заявление на получение земли подается через региональные порталы госуслуг или в МФЦ. Заявление рассматривают в течение 15 дней и предоставляют документ с результатом в МФЦ.







