Как наполнят полки в магазинах фермерской продукцией?

Опубликовано: 26.06.2023





Закрепление в законах понятий «фермер» и «фермерская продукция» не позволит крупным агрохолдингам маркировать свою продукцию как фермерскую. Это поможет развиваться малым формам хозяйствования и продвижению их продукции в торговых сетях. Процветанию фермеров поможет и создание агрегаторов — организаций, которые станут закупать овощи и фрукты у мелких сельхозпроизводителей, перерабатывать, хранить и торговать ими. Так считают авторы законопроекта, внесенного в Госдуму.

«Парламентская газета» выясняла, как инициатива поможет наполнить прилавки качественными и недорогими овощами и фруктами.





Не хватает координации

По данным Росстата, личные подсобные хозяйства в 2021 году вырастили 63,9% картошки в стране, 51,3% овощей, 64,2% плодов и ягод, 15,6% скота и птицы, произвели 34,7% молока, 19,7% яиц, 45,5% шерсти. Вот только нормально продать свою продукцию они не могут, напомнил «Парламентской газете» соавтор законопроекта, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

«За понятием «фермер» стоит небольшое хозяйство, которое занимается или выращиванием растениеводческой или животноводческой продукции, или первичными перерабатывающими технологиями. Им некогда ездить по рынкам, базарам или сетевым магазинам, чтобы реализовывать свою продукцию. А существующая поддержка в виде сельскохозяйственных сбытовых кооперативов до сих пор долю приличную в общем рынке продукции не заняла. Те меры, которые оказывают региональные власти по созданию ярмарок и рынков, тоже не оказали серьезную поддержку», — отметил сенатор.

При этом государство не координирует должным образом новые каналы торговли, да и вообще до сих пор не выделило в отдельную программу развитие инфраструктуры сбыта фермерской продукции, за исключением поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Следствием недосмотра, по мнению авторов законопроекта, стало сокращение сети розничных рынков: специализированных сельскохозяйственных и универсальных базаров уменьшилось за последние 8 лет на 42%, сельскохозяйственных кооперативных базаров — на 56%. Зато торговые сети все ширятся и ширятся.

«Сегодня продовольственных магазинов только пяти крупных сетей насчитывается более 65 тысяч во всех субъектах. Как туда попасть фермеру со своей продукцией? Она пользуется спросом, но отличается определенными чертами — она небольшая по объемам, не всегда хорошо упакована, не всегда представлена как следует. Фермеры путаются в логистике: куда лучше продавать продукцию и как лучше представить», — пояснил Сергей Митин.





100 человек и 800 миллионов рублей

В помощь аграриям парламентарии и разработали законопроект, который дает определение, кто такой фермер, рассказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. До сих пор в законодательстве нет четкого определения фермера. Соответственно, неясен статус и фермерской продукции, чем пользуются разные предприимчивые люди и целые компании.

«Зачастую за фермерскую продукцию сегодня выдают продукцию крупных сельскохозяйственных предприятий, холдингов или товары, которые импортируются из стран, которые субсидируют эту продукцию и являются нашими конкурентами. Поэтому мы обозначили в законопроекте, что фермерская — это продукция, произведенная микро- и малыми сельхозпредприятиями, чей годовой оборот не превышает 800 млн рублей, а число сотрудников — не более ста», — уточнил Сергей Митин.

Статус фермерской продукции поможет развивать и индустрию лесных даров, уверен Владимир Кашин.

Авторы проекта предлагают разрешить только малым аграриям указывать на своей продукции, что она фермерская. Это могут быть, например, надписи, содержащие слова «фермерская продукция». Также можно при желании присовокупить наименование региона, где ее произвели.

По словам Владимира Кашина, наработаны хорошие практики организации сбыта в Московской и Воронежской областях, но в целом регионы пока не преуспели в поддержке фермеров.

Законопроект помогает устранить это недоразумение, предоставив возможность субъектам поддерживать небольшие хозяйства. В том числе создавая агрегаторы — организации, которые станут помогать фермерам со сбытом.

«Мы даем право регионам, коммерческим структурам, сетевым организациям создавать специальные структуры, которые будут забирать у фермеров продукцию, при необходимости ее очищать, упаковывать, находить логистические оптимальные маршруты и через сетевые магазины сбывать населению», — сказал Сергей Митин.

Ранее глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных рассказал «Парламентской газете», что сейчас законодатели анализируют работу двух таких пилотных проектов, созданных по поручению Валентины Матвиенко. Первый реализуют в Тульской области.

«Это такой перерабатывающий комплекс нового типа: покупает немытый картофель или неоткалиброванную морковь, а потом доводит их до сетевых стандартов, упаковывает и продает. Агроагрегатор создан прямо на базе распределительного складского центра торговой сети. То есть с фермеров снимают непрофильную функцию помывки-упаковки, но при этом не снижается качество торговли», — сказал сенатор.

Второй проект — в Липецкой области. Там агроагрегатор создан на базе коммерческого предприятия, которое сегодня не только покупает продукцию у фермеров и снабжает ею торговые сети, но и поставляет ее даже для социального питания — в школы, детские сады, уточнил Александр Двойных.





Источник - Парламентская газета