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Как изменились цены на земельные участки?

Опубликовано: 22.06.2023


Наиболее ощутимо земля подорожала в Дагестане, Татарстане, Ростовской и Омской областях, а также в Ставропольском крае. К таким выводам пришли аналитики онлайн-платформы «Авито Недвижимость», изучившие рынок загородных участков в 33 регионах страны.

Исследователи отмечают, что по сравнению с первой половиной июня 2022 года количество лотов на платформе увеличилось на 1%. Сильнее всего за год — на 4% и 3% соответственно — выросло количество предложений земли сельхозназначения и промышленного назначения, а число лотов в статусе ИЖС, напротив, сократилось на 1%.

Число объявлений о продаже земли выросло в 17 из 33 регионов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости», сообщают аналитики.

Больше всего предложений о продаже загородных участков прибавилось в Дагестане, Курской и Волгоградской областях, Краснодарском крае, Ростовской, Московской и Ульяновской областях.

Количество доступных на платформе предложений сократилось в Омской, Кировской и Челябинской областях.

Средний размер земельных участков, доступных для приобретения на «Авито Недвижимости», за год не изменился и составил 11 соток. Как правило, самые большие участки, выставленные на продажу, расположены в Тверской, Смоленской, Ярославской и Калужской областях — примерно по 15 соток. А наиболее компактные — в Дагестане, где в основном предлагаются участки по 6 соток, и в Ростовской области — по 8 соток.

Стоимость земли за год выросла на 10% — как по цене за весь объект, так и за сотку, утверждают аналитики.

Участки промышленного назначения по сравнению с первой половиной июня 2022 года подорожали на 15%, до 7 млн рублей, сельхозназначения — на 13%, до 450 тысяч рублей, в статусе ИЖС — на 8%, до 650 тысяч рублей.

По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Сергея Хахулина, российский рынок земельных участков продолжает развиваться, причем спрос на такого вида объекты в годовом выражении растет быстрее предложения.

«Этим и объясняется положительная динамика по стоимости в большинстве регионов России за год. Снижение интереса к подобного рода объектам по сравнению с маем можно объяснить сезонностью — весной, перед дачным сезоном, спрос традиционно выше, чем в начале лета», — отметил Сергей Хахулин.

Он также добавил, что свой отпечаток наложили и майские праздники — у потенциальных покупателей были выходные, а вместе с ними и больше свободного времени, чтобы изучить предложение на платформе.


Источник - Газета.ru

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