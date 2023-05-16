Как избежать пожара на дачном участке и что делать в случае возгорания

Опубликовано: 16.05.2023

Масштаб лесных пожаров показывает печальную статистику. После снижения их числа в прошлом году, сейчас мы наблюдаем рост. Только за прошедшие месяцы 2023 года зафиксировано более 3 тысяч лесных пожаров. Сгорело около 0,5 миллиона гектаров леса. И это еще до начала летнего сезона с его пикниками и шашлыками. Однако государство принимает меры, на этот раз не прибегая к штрафам, как обычно. Вместо этого было решено переместить костры в безопасные места, подальше от леса. Новый закон, принятый правительством, разрешает разводить костры на дачных участках вблизи построек.







Новый закон и штрафы

Ранее не было прямого запрета на разведение открытого огня на дачных участках. Однако согласно противопожарным нормам, установленным в 2021 году, было предписано, что сжигание ненужных материалов допустимо только в специальных приспособлениях, таких как металлическая бочка. Если же такой бочки не было или речь шла о жарке мяса на костре, требовалось соблюдать минимальное расстояние в 50 м от ближайшей постройки. Это фактически делало невозможным разведение костра на участке площадью менее 12 соток. С этого года нормы смягчили, но это не значит, что можно разводить костры как угодно и где угодно.





Новые правила гласят:

Открытый огонь можно разводить не менее чем в 15 м от ближайшей постройки. Для этого нужно выкопать яму не более 1 м в диаметре и глубиной не менее 30 см. Если огонь разводится в специальной емкости, например в металлической бочке, от построек достаточно отступить уже 7,5 м. При этом сама емкость должна иметь твердое основание, а ее объем не должен превышать 1 куб. м. Приспособления для жарки шашлыка и другой еды, например мангал, барбекю и т. д., можно разместить в 5 м от постройки. Но нужно убедиться, что в радиусе 2 м нет сухих веток, тряпок и других горючих материалов. Разводить огонь можно только при условии отсутствия ветра. Под рукой нужно иметь металлический лист, чтобы в непредвиденной ситуации можно было прикрыть им огонь. На участке должны быть средства тушения пожара: вода, лопата, песок или огнетушитель. Огонь должен быть всегда под присмотром взрослого человека, даже если речь о мангале. Кроме того, при себе должен быть мобильный телефон для возможности вызова экстренных служб.





За несоблюдение требований закона грозят штрафы:

От 5 000 до 15 000 рублей по общим правилам.

От 10 000 до 20 000 рублей, если действует особый противопожарный режим.

От 12 000 до 20 000 рублей при повторном нарушении.

От 40 000 до 50 000 рублей, если из-за нарушения правил произошел пожар и пострадало чье-то имущество или чьему-то здоровью был нанесен легкий или средний вред.

В случаях с более серьезными последствиями возбуждается уголовное дело.

Иногда может показаться, что этими нормами можно пренебречь, главное соблюдать осторожность, однако статистика пожаров опровергает такую точку зрения. Стоит задуматься, действительно ли тот шашлык, который оставлен без присмотра, стоит риска чьей-то жизни или уничтоженного дома.





Как предотвратить пожар на дачном участке

В первую очередь необходимо соблюдать правила разведения огня. Кроме того, можно предпринять дополнительные меры, чтобы быть подготовленным, если пожар начнется на участке снаружи.

Траву на участке нужно стричь, чем короче — тем лучше. Для повышения устойчивости деревянного забора к возгоранию на даче рекомендуется оставлять расстояние между досками не менее 2 см, а лучше 5 см. Если участок граничит с лесом, важно создать полосу безопасности на расстоянии не менее 10 м от его края. Эта полоса представляет собой вспаханный широкий кусок земли, полностью очищенный от растительности. Важно контролировать состояние электрики, особенно если постройка не используется для круглогодичного проживания. По осени нужно собрать всю опавшую листву, ветки и прочие горючие материалы.

Однако случиться может всякое, и соблюдение всех правил еще не гарантирует полную защиту от возникновения пожара.









Что делать, если все-таки загорелось

Самое важное в случае пожара — не паниковать. Стоит трезво оценить ситуацию: что горит, можно ли самостоятельно потушить огонь и куда он может распространиться в первую очередь.

Затем следует отключить все электроприборы, предпочтительно в щитке. Если огонь еще не слишком распространился, можно попытаться потушить его самостоятельно, используя лопаты, металлические щиты, воду или огнетушители. Однако если пожар набирает силу и ясно, что самостоятельно не справиться, необходимо немедленно вызвать пожарную службу, а затем оповестить соседей. Они смогут либо помочь с тушением пожара на вашем участке, либо остановить его распространение на соседние участки.

Хорошо, если на даче установлена система автоматического полива или имеется поливочный шланг. В случае пожара можно включить систему полива, которая сможет частично сдержать огонь. Используя шланг, можно попытаться потушить пожар или по крайней мере поливать стены построек в ожидании прибытия специализированных служб.

Соблюдение правил пожарной безопасности не может полностью исключить возможность пожара, но значительно снижает этот риск. Поэтому необходимо серьезно относиться к соблюдению этих правил и не пренебрегать ими.





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