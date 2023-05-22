Как фермеру найти и сэкономить на сезонных рабочих?

Опубликовано: 22.05.2023

В АПК наступила горячая пора, когда день год кормит. В это время дополнительные руки нужны и в поле, и на ферме. Но где найти сезонных работников, если сельхозпредприятия испытывают кадровый голод? Мы изучили советы профессионалов, как платить сезонным рабочим, не рискуя штрафами и доначислениями налога.

Нехватку кадров по данным рекрутинговой компании Get experts испытывают 94% работодателей АПК. Одновременно с этим эксперты отмечают тенденцию роста спроса на массовый персонал. Так, результаты совместного исследования YouDo Бизнес и hh.ru показали, в 2023 году 36% компаний увеличили массовый наём по сравнению с прошлым годом. Растет спрос, растут и расходы на поиск, привлечение и оплату труда сезонных рабочих. Чтобы не уйти в минус по итогам сбора урожая, предприятиям АПК нужны эффективные инструменты поиска массового персонала и работы с кадрами в период высокого сезона. Об этом говорили на конференциях Россельхозбанка и YouDo Бизнес «Неделя кадров агропрома», которые прошли в трех федеральных округах: Центральном, Южном и Приволжском.

Как сэкономить на поиске: планирование и автоматизация

Для того чтобы в пик сезона не оказаться без рабочих рук, нужно планировать потребность в работниках на месяц, сезон и даже год вперед. Это важно, т.к. в пик сезона соискателей на рынке меньше, а их запросы, соответственно, выше. Поэтому планирование помогает не только обеспечить необходимое количество сотрудников, но и сэкономить средства.

Снизить затраты также поможет эффективная система подбора персонала. Профессионалы советуют провести аудит своей рекрутинговой службы, начиная от того, какие этапы проходит кандидат во время найма, и на что нацелены звонки рекрутеров – презентацию компании или «продажу» компании перспективному кандидату. То же касается и текстов вакансий: они должны быть продающим, а ожидаемый результат размещения – отклики, желательно релевантные. Оценка происходит на следующем этапе подбора – во время анализа резюме или ответов на вопросы, заданные во время телефонного звонка. Для обработки откликов также можно использовать боты, это экономит и время, что особенно важно при найме сезонных работников, и деньги работодателя.

Как и любая другая сфера, рекрутинг переживает период автоматизации. Предприятиям доступны различные системы учета кандидатов – от таблички в Excel до профессиональных FriendWork, Хантфлоу, Skillus, Yes Tabs. Можно использовать SMS-сообщения, чат-боты в соцсетях, автодозвоны, единый контактный номер 8-800, по которому позвонившему соискателю доступно меню с выбором интересующей вакансии в тональном режиме. Но многие по-прежнему вручную обрабатывают бумажные анкеты или записывают данные кандидатов в блокнот от руки. Мнимая экономия на приобретении софта оборачивается повышенными расходам на оплату труда рекрутеров. И, конечно, теряется время.

Как сэкономить на поиске: экосистема Россельхозбанка

Как быть сельхозпредприятиям, у которых отдельной кадровой службы нет, а потребность в сотрудниках, в том числе сезонных, есть? Использовать возможности цифровой экосистемы для фермерских хозяйств от Россельхозбанка.

Она так и называется: Свое Фермерство. Экосистема развивается более трех лет, отвечает на самые разные запросы аграриев: это покупка техники, реализация продукции и многое другое. В том числе действует раздел «Работа», где есть база вакансий и сервис поиска сотрудников для отраслей АПК. Размещение вакансий для соискателей, просмотр контактов и резюме совершенно бесплатны для зарегистрированных пользователей. Первоначально раздел формировался как локальная база Минтруда России по запросам фермерских хозяйств. Сейчас же на платформе Свое Фермерство размещены свыше 13 тыс. специализированных вакансий от 2 тыс. компаний и несколько сотен резюме.

Второй вариант поиска работников для АПК – на платформе «Я в агро». Здесь размещают резюме молодых специалистов, которые заинтересованы в работе и стажировке в АПК. проходят марафоны вакансий, на которых встречаются соискатели и работодатели. На платформе можно найти не только сезонных работников из числа студентов, но и присмотреться к кадрам на будущее.

Найти работников можно и в Школе фермера от Россельхозбанка. Сервис рассчитан на тех, кто планирует открыть свое фермерское хозяйство. Обучение включает теорию и практику, которую слушатели Школы фермера проходят в предприятиях АПК. В проекте участвуют около 60 работодателей, вы можете стать одним из них.

Как сэкономить на финансировании найма: господдержка и льготный период

АПК, особенно растениеводство, – зачастую сезонный бизнес. Расходы велики весной во время сева и посадки, летом – во время сбора урожая, когда нужно нанимать дополнительных сотрудников, а считают цыплят, то есть доходы от продажи, осенью. Часто у аграриев возникает так называемый кассовый разрыв, когда в наличии денег нет, но есть виды на богатый урожай. Чтобы компенсировать этот дисбаланс, действуют программы льготного кредитования, когда часть ставки компенсирует государство. В результате аграрии получают средства в нужное время под низкий процент, а рассчитываются с кредитом после реализации урожая.

Затраты на финансирование найма – это текущие расходы сельхозпредприятия или фермера. На них растениеводы могут получить кредит по ставке до 5% годовых по постановлению правительства РФ № 1528 (программа 1528). Цель кредита – проведение сезонных работ. Животноводы, которым необходим дополнительный персонал, получают кредит по той же программе, но уже на пополнение оборотных средств.

Например, можно получить «Оперативный кредит» в Россельхозбанке. Как и обозначено в названии, заем выдается быстро – по упрощенному порядку за 5 дней, и на срок до 1 года. Ставка до 5% определяется индивидуально в зависимости от финансового состояния заемщика (важно иметь статус сельхозпроизводителя). Сумма – до 10 млн руб., выдается в размере, необходимом для решения конкретной задачи агрария, в том числе найм дополнительного персонала.

Так, вы нанимаете персонал на 3–4–5 месяцев активных работ, используете на оплату труда кредитные средства, а рассчитываетесь с банком в течение года – со средств, вырученных от реализации продукции. При этом переплачиваете менее 5%. Это значительно выгодней, чем коммерческий кредит: только ключевая ставка ЦБ РФ, от которой отталкиваются все банки, в мае 2023 года установлена на уровне 7,5%.

По данным Россельхозбанка, набирает популярность бизнес-карта с кредитным лимитом до 1 млн руб. Карта подходит в том числе для оплаты работ при наборе персонала. Срок действия карты 1 год. Причем на все расходы действует беспроцентный льготный период – 55 дней, который позволяет сэкономить на процентах. Если успеть пополнить карту на сумму расходов до его окончания, кредитный лимит восстановится, а проценты начисляться не будут.

Как сэкономить на отсутствии штрафов

Сезонных работников, как правило, не нанимают в штат, потому что заранее известно, что они проработают всего пару-тройку месяцев. Законодательство предусматривает возможность найма внештатных сотрудников по гражданско-правовым договорам и в качестве самозанятых. Совместное исследование, проведенное You Do и HeadHunter, показало, работодатели предпочитают работать с последними. Более половины – 58% тех, кто нанимает внештатных сотрудников, работают с самозанятыми. Сегодня к той категории сотрудников относятся представители различных профессий: трактористы, овощеводы, животноводы, грузчики, уборщики, водители, маркировки, упаковщики и т.д.

Дело в том, что статус самозанятого облегчает его оформление на работу, оно занимает несколько минут (используется электронная подпись) – сотрудник может приступать к работе. Важный момент: при этом он может быть как гражданином РФ, так и одной из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Все взаимодействие с самозанятым проходит в приложении ФНС «Мой налог», а налоговая нагрузка смещается на сторону исполнителя: он должен самостоятельно уплачивать налог.

Но есть у этого формата и подводные камни: нужно тщательно учитывать, какую именно работу выполняют самозанятые. Есть ограничения по видам деятельности. Например, если работник должен работать на оборудовании, которое предоставляет компания, статус самозанятого не подходит. Кроме того, статус самозанятого теряется, если доход превышает 2,4 млн руб. в год. Не может быть самозанятым и гражданин страны, не входящей в ЕАЭС, например, Таджикистана или Узбекистана. С такими сотрудниками лучше заключить договор ГПХ.

ФНС для профилактики использования налогового режима самозанятых в схемах по налоговой оптимизации разработала специальную скоринговую систему, которая в режиме реального времени определяет организации с признаками подмены трудовых отношений отношениями с самозанятыми. В том числе анализируются периодичность и источники выплат, взаимосвязь самозанятых, их клиентов и бывших работодателей. По результатам анализа организации, имеющие признаки нарушений, попадают в группу риска.

Налоговые инспекторы сначала сообщают, что у компании есть признаки нарушений. Если нарушения не исправят, будет проверка, в том числе совместно с трудовой инспекцией. На этом этапе штрафов уже не избежать.За первичное нарушение должностное лицо работодателя выплачивает от 10 тыс. до 20 тыс. руб. ИП – от 5 тыс. до 10 тыс. руб., юрлица – от 50 тыс. до 100 тыс руб. Кроме того, отношения могут быть признаны трудовыми, и начислены все недостающие налоги и взносы. Например, если в договоре с самозанятым (и работающим по договору ГПХ) прописана сумма ежемесячного вознаграждения.

Пример из практики. Фонд соцстрахования провел проверку агропромышленной компании. Выяснилось, что самозанятые работали по определенному графику, на оборудовании компании и ежемесячно получали одну и ту же сумму. В результате отношения между работодателем и работниками были переквалифицированы в трудовые, доначисления составили 500 тыс руб.

Далее дело может быть передано в суд, в зависимости от обстоятельств он может поддержать или не поддержать позицию ФНС. Но для компании это в любом случае означает дополнительные расходы, а их отсутствие – отличный способ сэкономить время, деньги и нервы сотрудников.

Источник - Свое фермерство