Из чего лучше строить пристройку к дому

Опубликовано: 24.05.2023

Пристройка — популярное решение расширения пространства дома с минимальными затратами. Назначение дополнительной площади может быть самым разным, поэтому важно продумать, какие материалы подойдут для строительства. В идеальном случае они должны быть надежными, долговечными, безопасными и недорогими.

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Варианты пристроек

Пристройка к дому может быть элементарной конструкцией или представлять собой капитальное помещение с отоплением и инженерными коммуникациями. Этот момент принципиальный при выборе материала, поэтому нужно четко представлять себе, какую функцию будет выполнять сооружение.

Крыльцо

Источник изображения: ru.freepik.com

Конструкция представляет собой несколько ступеней, ведущих ко входной двери. Число ступеней зависит от высоты, на которой находится порог, и требований к безопасности. Крыльцо может быть поворотным или прямым, оборудованным перилами или без них. Для его строительства используют древесину или бетонные блоки.

Навес

Источник изображения: ru.freepik.com

Элементарное сооружение для защиты от атмосферных осадков и солнечных лучей может быть стационарной или разборной конструкцией. Навес предназначен для отдыха или приготовления пищи на открытом воздухе. В качестве опор могут быть использованы деревянные, металлические или бетонные столбы. Закрытые конструкции имеют остекление или обшивку из поликарбоната.

Комната отдыха

Источник изображения: ru.freepik.com

С помощью пристройки расширяется площадь дома и создается отдельное помещение для досуга или других занятий жильцов. Строительство стен ведется из прочных и долговечных материалов (блоков, бруса, плит) на надежном ленточном или столбчатом основании. Для хорошего естественного освещения устанавливаются стеклопакеты. Отопление помещения не требуется, так как оно предназначено для эксплуатации в теплое время года.

Пристроенный гараж

Источник изображения: ru.freepik.com

Пристроенный гараж обойдется дешевле, чем возведение отдельного объекта. Стены помещения опираются на прочный ленточный фундамент, их материал должен быть негорючим. Для покрытия кровли используют экономичные решения: шифер, профнастил, металлочерепицу. Специфическое назначение постройки требует создания эффективной системы вентиляции.

Жилое помещение

Источник изображения: ru.freepik.com

Строительство капитальной пристройки позволяет получить помещение, пригодное для круглогодичного проживания. Стены выполняются из кирпича или блочных материалов, поэтому для них требуется усиленный фундамент, например монолитное или блочное основание. Для сохранения тепла в отапливаемом помещении стены и кровля обязательно утепляются.

Кухня-столовая

Источник изображения: ru.freepik.com

Это конструктивное решение позволяет вынести за пределы основной площади дома кухню, которая может использоваться как комната для приема пищи. В этом помещении обязательно предусматривается водоснабжение, канализация и система вентиляции. Нередко пристроенная кухня дополняет жилье, которое изначально не имело ее.

Материалы для пристройки

Для организации дополнительного пространства могут использоваться практически любые материалы, но при условии, что они будут соответствовать назначению сооружения. Важно, чтобы они отвечали финансовым возможностям и архитектурному стилю основного здания.

Брус

Для сооружения пристройки подходит любой из видов бруса. Если требуется создать условия для сохранения тепла, то клееный — лучшее решение. Если эстетические качества стоят на первом месте, то следует остановить выбор на оцилиндрованном.

Эти экологичные материалы имеют доступную стоимость и могут использоваться для пристройки любого назначения. Обработка древесины специальными составами обеспечивает защиту от воздействия биологических факторов. Материал характеризуется высокой технологичностью, поэтому строительство завершается в кратчайшие сроки.

ДСП и ОСБ

Древесно-стружечные материалы находят применение в каркасном строительстве, особенно когда необходимо обеспечить хорошую звукоизоляцию и защиту от потерь тепла. Если они используются для жилых пристроек, то конструкция дополнительно утепляется. Материал имеет невысокую стоимость и прост в обращении.

Кирпич

Кирпич лучше всего использовать для строительства капитальных пристроек. В этом случае высокая стоимость материала и кладки вполне оправдана. Помещение может быть жилым или использоваться под летний сад или оранжерею. Хорошее освещение поможет создать остекление большой площади.

Кирпич — довольно массивный материал, поэтому для стен нужен прочный фундамент, что еще больше удорожает строительство.

Блочные материалы

Пеноблоки и газобетон обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, так как имеют пористую структуру. Правильная форма и крупные габариты упрощают возведение стен и не требуют мощного основания. Экономия на основном материале оборачивается дополнительными затратами на облицовку, которая обязательно нужна в данном случае.

Строительство пристройки предполагает стыковку нового помещения с домом и его фундаментом. Этот момент также следует учитывать при выборе материала.