IT-специалисты переключились на «загородку»

Опубликовано: 19.04.2023

IT-ипотека подстегнула интерес к загородной недвижимости: спрос на частные дома со стороны соответствующих специалистов вырос на 20%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики девелоперской компании «Мармакс».

Как уточнили эксперты, с начала старта IT-ипотеки каждый 10-й специалист этой отрасли интересовался покупкой новостроек, но наиболее очевидный скачок спроса пришелся именно в секторе загородной недвижимости. Ранее заинтересованность такой аудитории была минимальная.

Индивидуальные жилые дома от застройщика входят в категорию недвижимости, которую можно приобрести по программе льготной ипотеки. Ставка составляет до 5%, максимальная сумма для регионов с населением от 1 млн человек достигает 18 млн рублей, для других регионов — 9 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 15%.

Большинство IT-специалистов работают удаленно, поэтому выбирают жилье, максимально удовлетворяющее их потребности, отметили специалисты. Загородный дом предусматривает возможность организации отдельного рабочего кабинета, который создает необходимый уровень сосредоточенности и тишины, добавили в компании.

Также эксперты рассказали, что чаще всего IT-специалисты отдают предпочтение домам площадью от 100 до 150 кв. м с уже включенной отделкой white box и действующими коммуникациями. Дополнительными преимуществами становятся досуговые зоны на территории поселков, места отдыха и прогулочные маршруты, отметили аналитики.

«До сих пор мы отмечаем низкую осведомленность по теме распространения ипотечной программы для IT-специалистов на загородные дома. Те, кто узнал все подробности ее условий, быстро принимают решение о покупке в силу множества удобств: просторный дом с уже включенной отделкой можно приобрести по цене квартиры в столице, выиграв в камерности, пространстве, удобстве, экологии и окружении», — рассказал гендиректор «Мармакс» Юрий Юров.

В марте в исследовании кредитного рейтингового агентства НКР говорилось, что средние процентные ставки по новым ипотечным кредитам в 2023 году могут превысить 9%, таким образом вернувшись на уровень весны 2020-го.

При этом из-за повышения ставок средний ежемесячный платеж в этом году может впервые стать более 30 тыс. рублей (за 2022 год средний ежемесячный платеж поднялся до 27,5 тыс. рублей).

6 марта сообщалось, что спрос на ипотеку для IT-специалистов под 5% подскочил после изменения условий в феврале этого года. В Минцифры рассказали «Известиям», что в феврале на получение кредита по этой программе подано вдвое больше заявок, чем в предыдущие месяцы, — 4,7 тыс.

Источник - Известия