Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»

Инна Демкина: РССМ и «Мой гектар» объединяет общая идея

Опубликовано: 20.05.2021

19 мая на территории оздоровительного комплекса «Клязьма» Управления делами Президента РФ проходят конкурсные мероприятия Международной бизнес - игры «Начинающий фермер».

В работе жюри участвует заместитель генерального директора компании «Большая земля», руководитель правового департамента проекта «Мой гектар» Инна Демкина.

Перед началом второго финального дня первый заместитель председателя РССМ Дмитрий Пекуровский и руководитель юридического департамента проекта "Мой Гектар" Инна Демкина торжественно подписали соглашение о сотрудничестве в рамках деятельности Российского союза сельской молодежи.

«Подписанное соглашение о сотрудничестве означает, что это не последнее наше совместное мероприятие. Мы и дальше готовы оказывать содействие деятельности союза, нас объединяет общая идея – возрождение российского села, развитие сельских территорий, создание рабочих мест, чтобы молодежь оставалась работать в сельской местности», - сказала Инна Демкина.

Финалисты Международной бизнес - игры «Начинающий фермер» сегодня продолжают борьбу за стажировку мечты в крупнейших агрохолдингах, а также денежные призы от партнеров игры и сувениры. Среди участников 200 молодых людей из России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Германии, Казахстана и Киргизии - школьники, студенты и молодые специалисты.

Результаты международной игры «Начинающий фермер» будет объявлены 20 мая во время торжественной церемонии награждения на международном молодежном агробизнес – форуме в МВЦ «Крокус – Экспо». Проект «Мой гектар» подарит лучшему финалисту сертификат на земельный участок, который станет ресурсом для реализации бизнес – идеи победителя игры.

Поделиться:

Читайте также:

23.11.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 16–23 ноября 2023

21.11.2023

Как получить землю инвалиду 3 группы и лицам других льготных категорий

21.11.2023

Как оформить землю под базу отдыха

21.11.2023

Как получить субсидию на фермерское хозяйство

21.11.2023

Из чего лучше строить баню

21.11.2023

Где лучше строить дом

21.11.2023

Можно ли оформить землю на ребенка

21.11.2023

Как создать садовое товарищество и получить землю

20.11.2023

«Мой гектар» принял участие в заседании Комитета Государственной Думы по строительству о внесении изменений в закон о КРТ

Все новости
лесныеозера.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.


Лого
Узнать подробнее
Расскажем подробную информацию о поселках, развитии проекта и возможностях инвестиций
  • На введенный номер телефона мы выслали код
    для доступа к расширенному каталогу
  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).