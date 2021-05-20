Инна Демкина: РССМ и «Мой гектар» объединяет общая идея

Опубликовано: 20.05.2021

19 мая на территории оздоровительного комплекса «Клязьма» Управления делами Президента РФ проходят конкурсные мероприятия Международной бизнес - игры «Начинающий фермер».

В работе жюри участвует заместитель генерального директора компании «Большая земля», руководитель правового департамента проекта «Мой гектар» Инна Демкина.

Перед началом второго финального дня первый заместитель председателя РССМ Дмитрий Пекуровский и руководитель юридического департамента проекта "Мой Гектар" Инна Демкина торжественно подписали соглашение о сотрудничестве в рамках деятельности Российского союза сельской молодежи.

«Подписанное соглашение о сотрудничестве означает, что это не последнее наше совместное мероприятие. Мы и дальше готовы оказывать содействие деятельности союза, нас объединяет общая идея – возрождение российского села, развитие сельских территорий, создание рабочих мест, чтобы молодежь оставалась работать в сельской местности», - сказала Инна Демкина.

Финалисты Международной бизнес - игры «Начинающий фермер» сегодня продолжают борьбу за стажировку мечты в крупнейших агрохолдингах, а также денежные призы от партнеров игры и сувениры. Среди участников 200 молодых людей из России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Германии, Казахстана и Киргизии - школьники, студенты и молодые специалисты.

Результаты международной игры «Начинающий фермер» будет объявлены 20 мая во время торжественной церемонии награждения на международном молодежном агробизнес – форуме в МВЦ «Крокус – Экспо». Проект «Мой гектар» подарит лучшему финалисту сертификат на земельный участок, который станет ресурсом для реализации бизнес – идеи победителя игры.