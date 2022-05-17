Инициатива проекта "Мой гектар" позволит собственникам оптимизировать получение разрешения на строительство

Опубликовано: 17.05.2022

В начале мая в "ОПОРЕ РОССИИ" прошло заседание комитета по комплексному развитию территорий и формированию комфортной городской среды, членом которого является проект "Мой гектар". В мероприятии приняли участие представители Госдумы РФ и профильных органов власти, предприниматели, банкиры, руководители общественных организаций.

Сегодня в государственной повестке стоит важнейший вопрос – обеспечение продовольственной безопасности России, поэтому заседание комитета посвятили обсуждению комплекса антикризисных мер в контексте развития сельских территорий. Во-первых, это инициатива по строительству и последующей эксплуатации федеральной сети заготовительно-распределительных центров (ЗРЦ) хранения плодовоовощной продукции; во-вторых, это ускоренная оптимизация административных барьеров при получении разрешения на строительство на своем участке капитальных объектов для ведения хозяйственной деятельности.

Заседание началось с информации по итогам реализации проекта «Мой гектар». Уже около полугода проект находится в центре внимания членов комитета (а это представители 40 регионов) как пример успешной организации процессов коллективного развития поселков на сельских территориях Центрального федерального округа. Действительно, с каждым кварталом статус проекта меняется, есть очевидная динамика, о ней рассказал членам комитета руководитель проекта "Мой гектар" Денис Бучельников:

С момента старта в 2016 году у проекта была идея - это передача людям в собственность доступного по стоимости земельного участка, на котором можно заниматься сельским хозяйством. Изначально мы заложили в проект лучший опыт садоводов, проанализировали садоводческие товарищества, которые создавались и развивались от 10 до 30 лет, многие их них достигли высокого уровня самоорганизованности, инфраструктурной обеспеченности, и мы весь этот опыт переложили на проект "Мой гектар". Идет работа по сокращению сроков развития поселков – там, где садовое некоммерческое товарищество (СНТ) формировалось 30 лет и получился в итоге эталонный поселок и коллектив садоводов – мы хотим это делать за 3 года, в 10 раз сократить сроки за счет цифровизации и программ автоматизации.

На сегодняшний день в реализации проекта "Мой гектар" более 80 поселков общей площадью 11 тысяч гектаров земли, в том числе и в Тверской области. Создана своя собственная информационная система ГИС "Большая Земля", на основе которой работает цифровая платформа по управлению землей. Собственники не просто заезжают на гектар и начинают свою жизнь, они объединены в кооперативы, имеют возможности проводить голосования в личном кабинете для оперативного решения коллективных вопросов развития земли. В течение одного дня до 500 человек могут принять инфраструктурное решение. Подвел итог в этом вопросе председатель комитета "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Моор:

Работа у вас идет полным ходом и результат будет. Этот проект важен для территории всей страны, потому что он показывает направление. Мы неоднократно говорили, что это пример того, как можно обеспечивать инфраструктурой сельские поселки.

Участники встречи также высказали мнение, что опыт проекта "Мой гектар" может быть использован как антикризисная мера для ускорения процессов комплексного развития и перезагрузки сельских территорий, большая часть которых во многих регионах России пустует.

Госдума "за" госзакупки продукции фермеров и садоводов

С одной стороны, введение санкций и контрсанкций можно рассматривать как шанс для отечественных производителей продукции агропромышленного комплекса, а с другой стороны, - как угрозу для населения страны. Об этом в своем выступлении в продолжение диалога сказал первый зампред Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов:

Без решения вопросов продовольственной безопасности вряд ли можно решить вопросы национальной безопасности. Почему раньше не уделяли достаточного внимания селу и производителю продовольствия на земле? До сих пор есть факты, когда региональные власти тормозят процессы… Мы получаем письма от садоводов и фермеров, что они готовы наращивать производство продуктов питания, только требуется решение государством инфраструктурных и логистических задач.

По разным оценкам, государство тратит на закупку продуктов питания несколько трлн рублей. "В первую очередь, деньги должны идти на поддержку тех, кто на земле выращивает продукты своими руками - на закупку экологически чистых продуктов для школ, детских садиков, армии. Не нужно закупать, например, польскую продукцию, которая непонятно на чем выращена и что в себе несет", - уверен Вячеслав Фетисов.

Он призвал говорить о конкретных вещах, которые решают уже сегодня жизненно важные для россиян вопросы.

Тот же проект "Мой гектар" - это конкретный проект по развитию сельских территорий. Без поддержки малого и среднего бизнеса не решить проблему, зачем мы обманываем себя? Если до сих пор нет логистики по хранению овощей, фруктов для производителя на земле, чтобы потребитель своевременно в свежем виде получал экологичные продукты, давайте срочно создавать. Агрохолдинги, конечно, - красивая история, но они не смогут обеспечивать население на всей нашей территории.

Нужна логистическая поддержка фермеров

Такой логистический проект представила на комитете ОПОРЫ РОССИИ руководитель департамента устойчивого развития Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Анна Милехина. Речь идет о строительстве и последующей эксплуатации федеральной сети заготовительно-распределительных центров (ЗРЦ) хранения плодовоовощной продукции. Возможно, что данная антикризисная инициатива в силу своей значимости для сельхозпроизводителя масштабируется до национального проекта, время покажет. Все участники мероприятия в итоге высказались за дальнейшую поддержку ЗРЦ - реализация проекта точно поможет решить проблему хранения и транспортировки овощей и фруктов, выращенных фермерами, садоводами, жителями сельской местности, с этим согласились все участники мероприятия. Ведь основная проблема у сельхозпроизводителей – максимально сохранить свою продукцию вне сезона, потому что в сезон реализуется только 60 – 70% продукции. Во время выступления Анна Милехина сказала:

Российский АПК дошел до такого состояния, что без решения назревших логистических проблем, дальнейшего значимого развития просто не будет. Дефицит мощностей для хранения фермерской продукции, сложности с ее сбытом, транспортировкой приводят к неоправданно высоким потерям. Соответственно, к ограничениям роста выпуска и уходу части сельхозпроизводителей с рынка. Это все мешает решить вопросы продовольственной инфляции.

Эксперт считает, что опыт реализации проекта "Мой гектар" логично интегрируется в процесс формирования сети ЗРЦ, поскольку мотивирует людей заниматься сельским хозяйством на сельских территориях в формате КФХ, а плоды этого труда - хранение и доставку продукции до потребителя - сможет обеспечить сеть заготовительно-распределительных центров.

Получить разрешение на капитальное строительство на земле можно быстрее

На заседании комитета ОПОРЫ РОССИИ звучала еще одна антикризисная мера – нужно помочь собственникам земельных участков оптимизировать сроки получения разрешения на строительство складов, хранилищ и других объектов для ведения хозяйственной деятельности.

Во многих случаях, особенно в сельской местности, капитальное строительство на собственном участке связано с внесением изменений в генеральный план муниципального образования и такой документ, как "правила землепользования и застройки территорий". Минимальный срок внесения изменений, например, для получения разрешения на строительство фермы или овощехранилища, составляет 2 года.

Особенно долго решение принимается с момента поступления заявления от собственника земельного участка в муниципалитет до момента принятия муниципальным органом власти решения о разработке проекта изменений в генеральный план и заключения соответствующего контракта с подрядной организацией – от 6 месяцев до года. В текущей ситуации "волокита" мешает в полной мере реализовать задачи обеспечения продовольственной безопасности, потому что процесс освоения участка и получение результата в виде собранного урожая сильно затягивается.

Вторая причина, по которой собственнику затруднительно получить разрешение на капитальное строительство, – отсутствие в бюджете средств, необходимых на разработку соответствующих документов. Россияне годами ждут, когда в бюджете появятся ресурсы на корректировку генерального плана или правил землепользования и застройки, что негативно сказывается на хозяйственной деятельности.

Председатель Ассоциации градостроительного зонирования и территориального планирования Алексей Чернышов озвучил инициативу, как изменить ситуацию. Эксперт уверен, что тем собственникам земельных участков, которые хотят за счет собственных средств разработать соответствующие проекты изменений, нужно предоставить такую правовую возможность. Очевидно, что этот вопрос требует ускоренного решения - антикризисная мера в ближайшее время будет взята "на вооружение" одной из политических партий.

ЛАЙФХАК проекта "Мой гектар" для жителей Тверской области, которые планируют начать агро-бизнес

Предложения проекта "Мой гектар" особенно интересны жителям Тверской области, поскольку в регионе активно поддерживается агробизнес. У местных жителей есть преимущество при получении грантов - они уже имеют постоянную регистрацию в Тверской области по сравнению с собственниками земельных участков из других регионов. Давайте поясним: одно из требований к заявителям на получение грантов - постановка на учет в налоговых органах Тверской области. Если заявитель ИП или КФХ, то встать на учет он может только в налоговый орган по месту своей регистрации. Взять себе несколько гектаров земли и начать производство сельскозпродукции – выращивать овощи, фрукты, ягоды, чай, разводить птицу и так далее - тверичанам выгодно, если использовать субсидии правительства Тверской области.

Источник - ТИА