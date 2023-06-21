Идут работы по единой ипотечной программе на ИЖС

Опубликовано: 21.06.2023





Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко назвал индивидуальное жилищное строительство основной точкой роста в этой сфере.

ДОМ.РФ совместно с Минстроем РФ разрабатывает единую ипотечную программу с субсидированием ставки по всем сегментам индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Совместно с Минстроем мы активно участвуем в развитии этого сегмента, разрабатываем единую ипотечную программу с субсидированием ставки по всем сегментам ИЖС — и хозяйственный способ, в том числе с привлечением подрядчика или производителя домокомплектов, и строительство по долевой схеме», — отметил эксперт.

По словам Виталия Мутко, ИЖС — основная точка роста жилищного строительства. Он напомнил, что из 103 млн кв. м, построенных в 2022 году, 57 млн — индивидуальное жилье.

«Уверен, что в этом году объемы ввода также будут очень серьезными», — добавил собеседник агентства.





Источник - ДОМ.РФ