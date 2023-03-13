Фермерскую продукцию в массы

Опубликовано: 13.03.2023

Количество розничных рынков в России неуклонно снижается, хотя именно они являются основным каналом сбыта продукции небольших фермерских хозяйств. При этом растет число сетевых продуктовых магазинов. В этой связи необходимо обеспечить доступ фермерской продукции во все виды торговли, в том числе в сетевые магазины. Об этом 13 марта заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Как рассказал на совещании о создании дополнительных механизмов сбыта фермерской продукции сенатор, на 2010 году в России было 3497 рынков, а на 2023 год осталось лишь 816, хотя именно рынки являются основным каналом сбыта фермерской продукции.

Митин напомнил, что обеспечение качественной и доступной сельскохозяйственной продукцией является одной из задач, установленных Доктриной продовольственной безопасности. При этом, по его словам, именно небольшие сельскохозяйственные производители играют заметную роль в российском сельском хозяйстве. Так, в 2020 году на личные, подсобные, индивидуальные хозяйства граждан и участки в садоводческих и огороднических товариществах приходилось около 22 процентов продукции в растениеводстве и 30 процентов — в животноводстве.

Также в сельскохозяйственной отрасли работает более 20 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств и около 120 тысяч индивидуальных предпринимателей, заметил сенатор.

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации являются одними из стратегических приоритетов, определенных в указе президента о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» — цитирует «СенатИнформ» Митина.

По словам законодателя, в 2022 году в интересах малых сельхозпроизводетелей было выделено около 12 миллиардов рублей, получателями которых стали около трех тысяч предприятий, однако ключевой задачей остается организация сбыта продукции.

«Данные Росстата свидетельствуют, что количество розничных рынков неуклонно снижается. Если на начало 2010 года в субъектах РФ насчитывалось 3497 рынков, то в начале этого года их всего 816. При этом количество сетевых магазинов растет: только крупный ретейл представлен в стране 65 тысячами магазинов сетевой торговли», — рассказал он.

На основании этого следует, по мнению парламентария, допустить малых сельскохозяйственных производителей до всех видов торговли, в том числе до больших сетевых магазинов. Митин обратил внимание, что работа в этом направлении ведется в соответствии с поручением председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которое было дано во время встречи со статс-секретарями в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства РФ предложило на законодательном уровне закрепить понятие «фермерская продукция». По мнению ведомства, это будет способствовать сбыту продукции малого бизнеса в сфере сельского хозяйства.

Источник - Парламентская газета