Эксперты прогнозируют рост продаж товаров для дач

Опубликовано: 10.04.2023

В первом квартале 2023 года спрос на товары для сада и дачи заметно вырос, рассказали «РИА Недвижимости» представители маркетплейсов и специализированных торговых сетей.

По данным гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», за три месяца спрос на товары для дачи и сада увеличился на 42% по сравнению с первым кварталом прошлого года. По оценке гипермаркетов «Твой дом» и OBI рост покупательской активности превысил 40%. Руководитель по категорийному направлению OBI Максим Суравегин ожидает роста продаж на 70% на фоне потепления.

В январе–марте этого года, по данным Mall of Index, посещаемость DIY-гипермаркетов и специализированных отделов снизилась на 18% по сравнению с таким же периодом 2022-го, отмечает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Цены на большинство товаров для сада и дачи вернулись к значениям 2021 года. При этом цены на товары брендов, которые ввозятся через параллельный импорт, по сравнению с 2022-м выросли на 30%. В частности, заметно подорожали мотосекаторы и газонокосилки Husqvarna и Stihl. В сети «Твой дом» отмечают рост цен на металлическую садовую мебель, связанный с подорожанием сырья.

Источник - ЦИАН