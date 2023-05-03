Эксперты «написали» портрет агротуриста

Опубликовано: 03.05.2023

На Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах 3 мая Россельхозбанк представил портрет агротуриста, его потребностей и трёх наиболее востребованных форматов отдыха за пределами городов.

Аналитики Россельхзбанка отметили, что основными трендами российского внутреннего туризма в 2023 году станет приток самостоятельных туристов в соседние регионы страны и увеличение популярности туров на сельские территории.

Агротуризм (сельский туризм) – это вид туризма, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью и (или) участия в деятельности сельскохозяйственными товаропроизводителями и фермерами. Такой вид туризма не так давно был закреплен законодательством Российской Федерации и начал пользоваться большой популярностью. По мнению экспертов РСХБ, в ближайшей перспективе такой вид туризма привлечет до 7 млн туристов в год на сельские территории, более 60% из которых будут самостоятельными.

Есть семья, но нет времени

По данным Россельхозбанка, большинство агротуристов – это жители городов, что и логично: им хочется хотя бы на время сменить обстановку и стать ближе к природе и «послушать тишину».

Агротуристу 28-45 лет, это семейный человек, у которого 1-2 ребёнка. Обычно это человек, имеющий высшее образование – отчасти этот фактор лежит в основе финансового дохода, который составляет 70-100 тыс. рублей на семью.

Свободное время такой человек предпочитает проводить с семьёй, друзьями, близкими.

В год он берёт отпуск два раза, остальное же время путешествует по выходным. Для экономии времени и повышения мобильности агротуристу служит личный автотранспорт.

Исходя из такого портрета, удалось лучше понять потребности агротуриста: путешествие должно укладываться в 1-4 часа, но может длиться и до двух дней (в случае отпуска срок увеличивается). Турист готов потратить сумму 1 500 рублей на краткое путешествие, тур выходного дня ограничен 10 000 рублей. Необходимость в воскресенье вечером уже быть дома и в понедельник идти на работу определяют комфортную удалённость цели путешествия в 150-200 километров от места проживания.

Кому сыр попробовать, а кому и поварить

В соответствии с возможностями агротуристов организаторы сельских путешествий готовят разные типы отдыха, которые можно классифицировать тремя категориями. Первую можно назвать «Обзорной», в неё входят питание, дегустация блюд, мастер-классы, общение с животными, активный отдых (рыбалка, велопрогулки, катание на лошадях и т.п.) – успеть всё это можно за 4 часа.

В категорию «День на ферме» длительностью до 1 дня уже добавятся экскурсии, более длительные сессии активного отдыха, а также такие активности, как фитотерапия, баня и т.д.

Наконец, для туристов, решивших уделить более двух дней сельским путешествиям, подойдёт категория «Глубокое погружение». Здесь предстоит не просто ознакомиться с жизнью фермы, а полноценно принять в ней участие: поработать в поле или теплице, ухаживать за животными, обучиться народным ремёслам, управлению сельскохозяйственной техникой и т.д.

С 2021 года Россельхозбанк помогает агротуристам и фермерам, предлагающим для них отдых, найти друг друга с помощью платформы Своё За городом.

«Сейчас на платформу заходят более 200 000 посетителей ежемесячно. С точки зрения туриста, это удобный агрегатор путешествий с фильтрами и понятным интерфейсом. С точки зрения фермера, это средство получения дополнительного дохода от своей деятельности, это диверсификация бизнеса», – сказал заместитель директора департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Дмитрий Большаков.

Источник - Россельхозбанк