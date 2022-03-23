Цифровой ресурс для растениеводов
Полезные сервисы для растениеводов собрали на одном ресурсе
К началу посевной Россельхозбанк запустил комплексный цифровой ресурс в экосистеме Своё фермерство – он объединяет наиболее востребованные для растениеводов предложения.
Здесь аграрии могут найти высокопродуктивные семена от десятков отечественных НИИ и подобрать сельхозтехнику, а также получить консультации докторов наук, посмотреть видеолекции о нюансах возделывания культур и воспользоваться другими полезными сервисами.
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