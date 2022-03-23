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    Проект «Мой гектар»

    Цифровой ресурс для растениеводов

    Опубликовано: 23.03.2022

    Полезные сервисы для растениеводов собрали на одном ресурсе

    К началу посевной Россельхозбанк запустил комплексный цифровой ресурс в экосистеме Своё фермерство – он объединяет наиболее востребованные для растениеводов предложения.

    Здесь аграрии могут найти высокопродуктивные семена от десятков отечественных НИИ и подобрать сельхозтехнику, а также получить консультации докторов наук, посмотреть видеолекции о нюансах возделывания культур и воспользоваться другими полезными сервисами.

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