Что нового в посёлке «Synergy Country Club»
В «Synergy Country Club» наши рабочие провели планировку вынутого грунта 350×10 метров и 200×10 метров, а также оканавливание 150 метров дороги с двух сторон. Соединили 20 метров траншей и провели оканавливание. Также расчистили территорию от лесопосадок, перебросили глину и грунт на дорогу, подняли ее уровень. Провели профилирование 200 метров и перепрофилирование полотна. Уложили переливные трубы, переместили грунт для отсыпки дороги. Позднее провели выравнивание профиля 300 метров дороги и разравнивание вынутого грунта 40×10 метров. На берегу водохранилища отремонтировали беседку, провели монтаж стропильной системы и кровли, провели покрытие последней. Демонтировали транспортировочные балки. Покосили траву на территории двух беседок и бани.
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