Чек-лист по проверке границ земельного участка

Опубликовано: 10.07.2023

В ведомстве описали последовательность действий по выявлению границ земельного участка и рассказали о том, что надо делать и куда обращаться, если границы нарушены.

С 2019 года столичное управление Росреестра возвратило собственникам из незаконного владения земельные участки общей площадью более 250 тыс. кв. м. В ведомстве рассказали, что делать и куда обращаться, если часть земельного участка самовольно занял сосед.

Как понять, что сосед нарушил границы

Для того чтобы понять, действительно ли сосед занял чужую территорию, можно воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта», которая размещена на официальном сайте Росреестра. На этой карте видны не только законные границы земельных участков, которые внесены в ЕГРН, но также ограждения и расположение строений.

Можно пригласить кадастрового инженера, который проведет необходимые геодезические работы, закрепит межевые знаки для обозначения границ и составит акт. Найти такого специалиста можно в сервисе «Реестр кадастровых инженеров». В Росреестре объясняют, что акт, составленный кадастровым инженером, является доказательством в суде.

Как вернуть участок земли

Чтобы вернуть самовольно занятый соседом участок земли, прежде всего можно попытаться решить дело миром. Но если договориться не удалось, надо обратиться с заявлением в управление Росреестра. В заявлении указывается кадастровый номер участка, к составленной бумаге можно приложить акт, составленный кадастровым инженером.

Если проверка покажет, что сосед действительно нарушил границы и самовольно занял чужую землю, ему выдадут предписание об устранении нарушения. Процесс будет контролироваться ведомством.

Параллельно с действиями Росреестра потерпевший может обратиться в суд с заявлением об истребовании части своего земельного участка из незаконного владения.

Как взыскать с соседа убытки

В Росреестре напоминают, что если сосед незаконно использовал часть чужого земельного участка, пересчитать кадастровую стоимость не получится. Это возможно только в том случае, если изменились характеристики земельного участка. Однако если собственник участка был признан потерпевшим, то он может обратиться в суд и потребовать с соседа взыскания убытков за самовольное занятие и использование чужого имущества, уточняют в Росреестре.

Источник - РБК.Недвижимость