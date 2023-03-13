Целый поселок на 3D-принтере: миф или реальность

Опубликовано: 13.03.2023

Массовая печать домов на 3D-принтере началась в этом году. Как утверждают участники рынка, наша страна в этом плане — самая передовая в мире.

Американцы объявляли, что построят поселок с помощью 3D-принтеров в 2019 году, однако этого не произошло, говорит гендиректор AMT Александр Маслов. Первые напечатанные поселки строятся сейчас в России. Уже несколько строительных компаний начали печатать сразу по несколько домов на одной стройплощадке. Дома «тиражируются» в Калмыкии, Татарстане, Краснодарском крае (под Ейском строят ряд небольших домиков для пансионата).

В целом по РФ по этой технологии построено уже не менее 80 домов.

В Зеленодольском районе Татарстана продажа домов, вышедших из принтера, началась в марте. Сейчас продано уже шесть. Всего в поселке в этом и следующем годах появится 34 таких дома, пять из них построены.

Напечатанные на принтере контуры стен становятся своего рода опалубкой, внутрь которой заливают пенобетон. Снаружи дома будут красить в белый цвет — так, что останется видна рельефная структура стен. При желании «вельветовые» стены можно оставить и внутри, не закрывая отделкой.

Дома, вышедшие из 3D-принтера, площадью в 81 кв. м с предчистовой отделкой продаются по 6,5 млн рублей, говорит руководитель компании-застройщика «3DLand» Владислав Булацкий.

По сравнению с аналогичным железобетонным домом себестоимость каркаса напечатанного дома ниже на 30%, готового дома с отделкой — на 8-12%, говорит Маслов.

Такое строительство поначалу требует больших вложений — на приобретение принтера, отработку технологии, отмечает Булацкий. Но когда все налажено, технология позволяет обходиться минимумом рабочих, сроки строительства — тоже минимальные. Так, возвести «коробку» дома двое рабочих могут всего за 7 суток.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Марина Трубилина

В Ейске опять же двое рабочих за 4 месяца напечатали 15 домов площадью от 35 до 360 кв. м.

В планах татарстанской компании, поддерживаемых местной администрацией, печать еще одного, более масштабного поселка в том же районе. Там будут уже не только относительно компактные индивидуальные дома, но и особнячки площадью в 127 кв.м, а также таунхаусы. Предварительные цены — 9,5 и 4,5 млн рублей соответственно.

Среди достоинств 3D-печати — свобода конструирования для архитекторов, снижение уровня травматизма на стройке на 90% (в том числе за счет уменьшения персонала, задействованного в работе), отсутствие ошибок при печати, практически полное отсутствие отходов, сокращение времени строительства в среднем на 50%, рассказала представитель Ассоциации развития аддитивных технологий Наталья Ковалева.

Есть и недостатки метода: возможность строительства только в сухую погоду и при плюсовой температуре, прочность таких объектов на 30-50% ниже литого монолита, не до конца отработана технология армирования деталей, изготовленных на 3D-принтере.

Тем не менее, по оценкам ассоциации, ожидается 5-кратный рост мирового рынка аддитивных технологий (официальное название 3D-печати) к 2030 году.

Предполагалось, что следующим шагом после массового строительства принтерами индивидуальных домов станет «печать» многоэтажек, отмечает Маслов. Оборудование для этого уже есть. Однако девелоперы привыкли строить монолитные дома и, хотя интересуются 3D-печатью, менять ничего пока не хотят.

Одно из перспективных технологий в области развития строительно-печатной техники — создание принтеров на базе самоходных машин, считает Маслов. Сейчас принтер нужно переставлять с одной точки на другую, в будущем же вероятно появление их вариаций наподобие автокранов — техника может подъехать к нужной точке и быстро менять локацию.

Пока с помощью принтеров в России и других странах очень активно печатают малые архитектурные формы — заборы, скамейки и даже надгробные памятники.

Строители многоэтажек интересуются печатью домов на принтере, но пока не отказываются от привычного монолита

Правительство уже более года назад утвердило «дорожную карту» по внедрению новых, в том числе и аддитивных строительных технологий. К ноябрю 2023 года минстрой и минэкономразвития должны представить в кабмин доклад о перспективах использования 3D-печати в строительстве — при возведении каких зданий эти технологии наиболее целесообразны. Кроме того, будут разработаны образовательные программы для вузов по подготовке специалистов в аддитивном строительстве.

Аддитивные технологии — одно из перспективных направлений в развитии строительной отрасли, подчеркивали в минстрое. Стратегией развития таких технологий до 2030 года предусматривается разработка и производство оборудования, комплектующих, материалов для аддитивного производства, специализированного программного обеспечения, а также услуг и инжиниринга в сфере таких технологий.

Будут разработаны и стандартизированы подходы к проектированию, расчету и информационному моделированию объектов, возводимых этим способом.

Источник - Российская газета