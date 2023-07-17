Бизнес на своем участке земли: идеи и советы

Опубликовано: 17.07.2023

Многие участки площадью в гектар находятся поблизости с мегаполисами. Для проживания такой площади более чем достаточно — хватит ее и для ведения бизнеса на своей земле. От целей и занятости владельцев зависит, будет ли земля приносить быструю или долгосрочную прибыль.

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Варианты для занятых

Многие землевладельцы идут по линии наименьшего сопротивления. Они предпочитают не вкладывать средства в развитие территории, а получать их с арендаторов.

Дальновидные люди рассматривают возможность получения долгосрочной прибыли от высадки деревьев. Посадка семенами — недорогой способ вырастить растение. Однако в этом случае придется ждать не один год, чтобы на участке зазеленел лес. Высадка саженцев — более затратный и рискованный способ, так как неизвестно, приживутся ли молодые деревца.

Выбирая вид деревьев, нужно ответить на следующие вопросы.

Будет ли древесина востребована на рынке?

Какова себестоимость конечного продукта?

Какую площадь занимает одно дерево?

Насколько приспособлено растение к имеющимся условиям?

Какова выносливость дерева?

Как быстро растут деревья определенного вида?





Дуб

Дубовая древесина всегда в цене, и при этом дерево можно вырастить практически без затрат — из поросли и желудей. На площади один гектар можно высадить 100-150 деревьев с учетом того, что они растут не только вширь, но и в высоту, и имеют мощную корневую систему. Если вырубка планируется в первые 20 лет жизни растений, то их можно сажать и гуще.

Дуб не любит высокой влажности, устойчив к засухе, а в природе предпочитает суглинки и супеси. В первое десятилетие он растет медленно, но затем его рост ускоряется. Эти моменты следует учитывать при выборе места высадки растений.

Владельцу участка можно спокойно заниматься своими делами лет 20 пока не придет пора получать прибыль. Кроме древесины, у дуба все идет в дело. Кора и листья — сырье для медицины, желуди — корм для свиней. Дуб живет в симбиозе с белым грибом, который можно высеять в дубовой посадке.





Грецкий орех

Выращивание грецкого ореха — более перспективный проект. Растение неприхотливое, морозоустойчивое, легко переносит тень и растет намного быстрее дуба. Саженцы можно высаживать на расстоянии порядка 10 метров друг от друга, поэтому их на гектаре помещается значительно больше. С опылением проблем нет в принципе — орех сам себя опыляет.

Ядра ореха — ценное сырье для пищевой промышленности. Кора, листья и лакуны находят применение в медицине. Листья ореха используются для производства натуральной краски.





Варианты для желающих заниматься землей

Животноводство — первое, что приходит на ум. Разведение птицы или рыбы всегда будет приносить прибыль. Однако следует не забывать, что потребуются немалые первоначальные вложения — как финансов, так и труда. Этот бизнес не привязан к сезону, что является одновременно и достоинством, и недостатком. Плюс заключается в том, что дело будет работать круглый год, но это же обстоятельство является и недостатком — трудиться придется много и все время.

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Земледелие — выгодное занятие, особенно, на гектаре земли. Небольшой огород можно выделить для нужд семьи, а в промышленных масштабах производить экологически чистую продукцию. Земли хватит на сад, огород, виноградник и кустарники, главное, чтобы исходный материал был высокого качества. Разносторонняя направленность деятельности позволяет поддерживать сбыт на высоком уровне даже в случае неурожая каких-либо культур.

Выращивание ягод — прибыльное дело. Малина и смородина пользуются высоким спросом и имеют высокую цену на рынке, а клубника всегда расходится влет. Даже нескольких соток с ягодными культурами будет достаточно, чтобы обеспечить семью.

Зеленый туризм набирает обороты, и этим обязательно нужно воспользоваться. Владельцы гектара земли могут построить гостевые дома, организовать кемпинг или глэмпинг. Для любителей экстремального отдыха на природе можно создать подходящие условия практически без вложений, используя только особенности рельефа участка.

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Грибы любят и гурманы, и невзыскательные едоки. В промышленных масштабах можно получать не только вешенку и шампиньоны, но и более ценные сорта. Оставшийся после грибов субстрат — отличное удобрение, которое поможет собрать урожай на огороде.

Если на участке имеется незадействованное место, то можно задуматься о выращивании лекарственных трав, приправ и экзотических пряностей. Для узкого сегмента потребителей можно посадить стевию, которая всегда востребована у диабетиков. Даже неприхотливая крапива может принести доход. Из нее получают ценное лекарственное сырье и используют в качестве удобрения.

Выращивание гречихи — выгодное занятие. Ее крупа идет в пищу, а шелуха — для набивки противопролежневых подушек, матрацев, сидений.

Многие растения не только дают плоды, но и относятся к медоносам. Это обстоятельство можно использовать в бортничестве. Мед, маточное молочко, пыльца и прополис — далеко не полный список ценнейших продуктов жизнедеятельности пчел.

Если поставить на участке несколько теплиц, то можно зарабатывать на рассаде, ранних овощах и зелени. Эти продукты земледелия всегда в цене, поэтому инвестиции окупаются с лихвой.

Для тех, кто не боится экспериментировать, подойдет выращивание экзотических растений. Если наладить рынки сбыта и создать нужные условия, то можно рассчитывать на приличные заработки.

Гектар земли открывает большие перспективы для развития разных видов бизнеса. При правильной оценке всех факторов и точном экономическом расчете можно наладить производство востребованных продуктов и получать прибыль круглый год.