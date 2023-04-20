«Агротуризм»: успейте подать заявку на грант

Опубликовано: 20.04.2023

Заявки на получение грантов «Агротуризм» будут приниматься от субъектов РФ с 15 по 31 мая включительно.

Данный вид поддержки появился в 2022 году. Малые сельхозпроизводители могут получить до 10 млн рублей в зависимости от доли инвестирования в проект. Претендовать на максимальную сумму гранта смогут предприниматели, доля средств которых составит не менее 25% стоимости проекта.

В первый год реализации данной меры отобран 51 проект развития сельского туризма, а общая сумма грантов составила 300 млн рублей. В 2023 году объем финансирования увеличен до 500 млн рублей, начата реализация еще 73 проектов. В 2024 году объем финансирования агротуризма составит 700 млн рублей.

Средства могут быть направлены на создание объектов размещения, их подключение к инженерным коммуникациям, монтаж и покупку оборудования, проведение работ по благоустройству территории и другие цели.

Результаты конкурсного отбора будут объявлены Минсельхозом этим летом.

Источник - Минсельхоз