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50 000 рублей: за что дачнику грозит такой штраф

Опубликовано: 01.05.2023

Отказ поддерживать порядок на своем участке приравнивается к нецелевому использованию земли, за что полагается штраф до 50 тысяч рублей, пояснила агентству «Прайм» доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксения Садыкова.

При повторном нарушении возможно даже изъятие объекта из собственности. Это касается обладателей участков, заросших опасными растениями, сорняками и сухой травой, а также владельцев стихийных свалок на участках.

Дачникам нельзя складировать и копить мусор, закапывать его в почву или разбрасывать на территории вокруг участка.

«Строительные отходы, стекло и прочий крупногабаритный хлам нужно вывозить, используя специальный контейнер», — напомнила эксперт.

Владельцы участка должны убирать вредные растения (например, борщевик) и сухостой, а также косить траву.

Если разруха на участке вашего соседа, можно обратиться в службу пожарного надзора: будет составлен акт, подтверждающий, что земля заброшена и представляет опасность для СНТ.

Может также помочь и служба земельного контроля.

Источник - ПРАЙМ

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