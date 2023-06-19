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4,6 млрд рублей на развитие сельских территорий

Опубликовано: 19.06.2023


Правительство РФ в опережающем порядке направит в 2023 году 4,6 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.

«В 2023 году на финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий в опережающем порядке будет направлено 4,6 млрд рублей. Эти средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов», — говорится в сообщении.

Средства получат 33 субъекта, в том числе: Бурятия, Удмуртия, Архангельская область, Владимирская область, Курская область, Новосибирская область, Рязанская область, Сахалинская область, Ярославская область.

За счет федерального финансирования в 23 населенных пунктах с охватом населения более 88 тысяч человек будут реализованы мероприятия по строительству и обновлению домов культуры, объектов коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ и спортивных учреждений.

«Также будет построено или приобретено более 400 домов для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В рамках проектов компактной жилищной застройки будет проложено: 11,2 км сетей газоснабжения, 4,7 км сетей водоснабжения, 9,9 км сетей электроснабжения, более 26 км дорог», — отметили в кабмине.


Источник — https://1prime.ru/finance/20230619/840872536.html

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