Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Выращивание иван-чая

Производство иван-чая (кипрея) имеет глубокие исторические корни.

Достаточно сказать, что первые упоминания об этом напитке датируются 12 веком, а в период максимальной популярности иван-чай был одной из ведущих экспортных позиций России, наравне с пушниной и зерном.

Такая популярность иван-чая объясняется набором удивительных полезных свойств, приятным вкусом и практически полным отсутствием ограничений в потреблении.

В настоящее время иван-чай набирает заслуженную популярность, многие рестораны включают его в свои чайные карты, восстанавливаются традиционные рецепты его применения и потребления.

Преимущества